El Puerto de Vigo traslada junto al Náutico una antigua baliza para exhibirla y homenajear a los fareros

La Autoridad Portuaria de Vigo ultima los trabajos en los jardines que están entre la sede del Real Club Náutico y el embarcadero a las Islas Cíes para exhibir a la ciudadanía una de las balizas que durante muchos años guio el rumbo de los buques desde el muelle de Trasatlánticos, pero que desde hace unos 15 años permanecía inoperativa tras la construcción de los duques de alba (pilotes que se clavan en el fondo del mar para poder amarrar barcos).

El objetivo del proyecto no es solo realzar el faro y darle una segunda vida en tierra «para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestro patrimonio marítimo», sino también que sirva como homenaje a todos los fareros de la Autoridad Portuaria de Vigo, «una profesión tan importante e histórica», destacan fuentes portuarias sobre la actuación planificada.

La decisión de trasladar este elemento tierra adentro se tomó después de la ejecución de unos nuevos bolardos en el muelle de Trasatlánticos, que obligó a desmontar la baliza ya que interfería con las estachas de amarre que se atarán en los bolardos cuando los buques estén apoyados sobre los duques de alba, operaciones que se suelen dar con embarcaciones muy grandes o cuando hay dobles escalas de cruceros.

Para no generar riesgos en la navegación, el faro continuará sin funcionar, pero contará con dos proyectores con los logos de Blue Growth y de la Autoridad Portuaria de Vigo. Además, está prevista la colocación de una placa con un texto que buscará rendir homenaje a ocho trabadores de señales marítimas Javier de Rojas Solla, Pablo Alonso Alcalde, Manuel Ángel Expósito Álvarez, Luis Martínez González, José Triñanes González, Genaro Juan Papin Canosa, Alfonso Rodríguez Moro y Baldomero Rodríguez Moro.