La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño

Hablar de Navidad y de Galicia es sinónimo de hablar de Vigo. No en vano, las luces de la ciudad olívica se han convertido en uno de los principales reclamos navideños de la comunidad. Atrayendo a millones de visitantes cada año y siendo, en palabras de su alcalde, Abel Caballero, "símbolo de la Navidad en todo el planeta".

Sin embargo, aunque la ciudad olívica concentra gran parte de las miradas, Galicia cuenta con muchos otros atractivos que brillan con una luz especial en esta época del año. Desde fantásticos belenes a la Navidad más sostenible pasando por un pequeño pueblo ourensano que puede presumir de ser el pueblo más navideño.

Por ello, te mostraremos seis lugares llenos de encanto navideño para que disfrutes de la Navidad en Galicia más allá de Vigo.

El pueblo más navideño

Para muchas personas, el pequeño pueblo ourensano de A Mioteira, es uno de los mejor decorados en estas fechas del año.

En apenas las cinco calles que conforman esta pequeña localidad de San Cibrao das Viñas, convergen multitud de luces y decoraciones navideñas de todos los estilos, acompañadas de villancicos. Una estampa singular, en la que cada una de las casas está decorada a su manera. Y es que precisamente, esta es la única norma no escrita de esta iniciativa: la de decorar con total libertad y como cada uno quiera.

Además de las casas, nada se libre de la decoración: todo el mobiliario público está engalanado, cada jardín se llena con decoraciones de tantos estilos como podamos imaginar y los villancicos no dejan de sonar.

El Belén Artesanal más grande de Galicia

El Belén de Valga ostenta el honor de ser el Belén Artesanal en Movemento más grande de Galicia, así como uno de los atractivos más esperados en esta época del año.

Más allá de su gran tamaño, unos 400 m2 en los que conviven más de 4.000 figuras, este nacimiento destaca por su combinación de escenas biblícas con elementos típicos de la comunidad gallega o que recrean la actualidad más reciente.

Entre las novedades de este año están las recreacones de la la oleada de incendios que afectó a Galicia el pasado verano, la muerte del Papa, el apagón, el compromiso de Georgina y Cristiano Ronaldo, la muerte del futbolista portugués Diogo Jota o diferentes escenas relacionadas con la política: el fiscal general borrando WhatsApp, Donald Trump y Elon Musk, Ábalos y Koldo de ligoteo...

El nacimiento valgués estará abierto de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; mientras que los sábados, domingos y festivos lo estará de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Una Navidad sostenible

El municipio ourensano de Allariz puede presumir de contar con una de las Navidadaes más bonitas y viralizadas de Galicia, así como la más sostenible.

Alejada de grandes estructuras y presupuestos, la Navidad alaricana se caracteriza por unos decorados que no dejan indiferente a nadie y que destacan por estar elaborados de forma artesanal y en muchos casos con materiales reciclados.

La Navidad de Allariz podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero y cuanta con doce paradas mágicas y sorprendentes: A casiña doce, O noso Minimundo, Rodando soños, A fraga das fadas, 1217 O Castelo de Allariz, O mundo encantado, Postal de Nadal, Repartindo soños, A casiña dos Osos, Canto de Nadal y O marmurio da Lúa.

Un belén a tamaño real

Viveiro conforma uno de los grandes destinos de la Navidad en Galicia. La localidad de A Mariña lucense alberga entre sus calles uno de los belenes gigantes más grandes de toda España: 'Viveiro ante o Berce'.

Este nacimiento está compuesto por casi un centenar de figuras humanas y animales a tamaño real que recrean escenas biblícas como el Nacimiento de Jesús, la Anunciadón a los Pastotrs o la visita de los Reyes Magos. Además, cada escena cuenta con un atril en el que reposa un lbro del Nuevo Testamento abierto en el capítulo correspondiente para contextualizar dicha escena.

Este singular belén se encuentra situado a la Iglesia de Santa María y se extiende hasta el casco histórico.

Las Aldeas de Nadal

Más allá de los belenes, otras localidades buscan ir más allá con auténticas aldeas de Navidad. Es el caso de Lalín y sus 'Aldeas de Nadal', unos pequeños poblados temáticos instalados para que los niños puedan disfrutar en ellos.

En total son seis aldeas difefrentes: de la música, de Papá Noel, del Apalpador, de las estrellas, de los trasnos y de los Reyes Magos. En total, estas seis aldeas están compuestas por unas cuarenta pequeñas casetas que permanecen abiertas todo el día y que se completa con un programa de actividades de lo más completo, incluyendo tren turístico, música, cuentacuentos y un espacio gastronómico.

A las aldeas se le suman además los 'Escaparates mágicos', una iniciativa con la que los comercios de la localidad dezano decoran sus escaparates bajo la temática de la Navidad, este año dedicado a las muñecas de tu infancia, miniaturas de Teresa Arca Canda y el boque nevado.

Una decoración de madera

Destacado como el primer municipio gallego en ser 'Destino Starlight', la localidad ourensana de A Veiga no podía faltar en esta lista con su Nadal Enxebre.

Las calles del municipio se visten de gala con una decoración en madera, realizada de forma artesanal por sus vecinos.

La decoración está compuesto por infinidad de figuras, desde pequeñas figuras talladas en madera a otras en tamaño real, pasando por una serie de fauna propia de los montes de Trevinca.