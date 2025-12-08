Los pisos de Toralla se revalorizan: su precio casi se ha duplicado por la elevada demanda

La urbanización de Toralla se constituyó en los años setenta, con los exclusivos chalés de lujo y la construcción de la famosa torre de 136 viviendas que fue diseñada por el arquitecto Bar Boo. En 1990, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a desplazar la garita de control al otro extremo de la pasarela y permitir el acceso público al arenal, partido en dos. Y pese a que existe un proyecto de una senda pública impulsada por el Gobierno que busca abrir la isla al resto de la ciudad, lo cierto es que Toralla sigue siendo una zona exclusiva para disfrute único de los residentes. Por eso hay una demanda tan alta por vivir allí: cada vez que salen pisos de esa torre a la venta se suscita un gran interés en su compra por parte de gente atraída por la exclusividad, privacidad y por el sistema de vigilancia y seguridad las 24 horas del día.

Esta elevada demanda es la que explica precisamente la brutal revalorización de los pisos de Toralla, pese a que son antiguos y que en algunos casos requieren una profunda reforma. Fuentes inmobiliarias apuntan a que desde aproximadamente el año 2017 los precios de esas viviendas se han encarecido casi el doble, pasando en algunos casos de poco más de 300.000 a más de 600.000 euros. En esta revalorización han influido también las viviendas construidas en Canido, que algunas de ellas rozan incluso el millón y que han producido un efecto alcista en Toralla.

Por lo general, los compradores de los pisos de esta isla privada son gente de fuera de Vigo, especialmente madrileños y sudamericanos de un elevado poder adquisitivo, que deciden comprar una vivienda en Toralla para veranear y, en algunos casos, como el lugar en el que residirán cuando se jubilen.

Los propietarios no creen que el proyecto del Gobierno para abrir la isla al público acabe fructificando.

Los pisos más económicos que están a la venta enToralla cuestan poco más de 300.000 euros, pero apenas tienen unos sesenta metros cuadrados. Hay un dúplex que se ofrece por 650.000 y dos casas de lujo que rondan los dos millones de euros. Hay que tener en cuenta, además, que no solo alquilar o comprar un piso en esta isla exclusiva de Vigo es caro. Las viviendas de un solo dormitorio pagan más de cien euros de comunidad y, las más grandes y ubicadas en plantas elevadas, más de doscientos. También los chalés. Pero lo cierto es que cuando hay inmuebles disponibles en Toralla, el interés para adquirirlas es enorme e incluso hay familias que han llegado a comprar uno de ellos hablando por teléfono con la inmobiliaria sin siquiera ver foto alguna: conocen las características del piso, su ubicación y que necesita reforma. Solo con esos datos, se lanzan. En otros casos, se firman los contratos de arras a distancia para reservar esas viviendas antes de que vuelen, normalmente abonando entre un 5% y un 10% del precio de la compraventa.

Habrá que ver cómo afecta la posible apertura de la isla de Toralla a la ciudad a través de la senda que tiene planeada elGobierno. Las inmobilarias que gestionan viviendas en Toralla tienen claro que se acabaría uno de sus principales ganchos:la intimidad y la exclusividad que ofrece actualmente la isla.

Tal y como informó FARO, el Ministerio de Transición Ecológica recibió el proyecto el pasado mes de septiembre para revisarlo e iniciar la tramitación. El camino tendrá más de un kilómetro y medio de longitud y sun ancho no podrá ser inferior a los 6 metros. Es la propia legislación de Costas la que delimita esta magnitud: «Establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar». Esta franja «deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos».

De modo que, no pudiendo ganar terreno al mar para trazar este camino público, propietarios de parcelas en Toralla deberán ceder parte de las mismas sin ningún tipo de compensación, como han concretado a este periódico fuentes jurídicas.

Hay que apuntar, no obstante, que en la isla de momento se vive ajeno a todo ello: la mayoría de propietarios y las agencias inmobiliarias creen que el proyecto no acabará saliendo adelante y que se mantendrá esa exclusividad para los residentes.