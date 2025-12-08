Una oda a la cuerda

El Conservatorio Superior de Música acogió entre el pasado jueves y ayer el 14.º Concurso de corda Cidade de Vigo, con más de 60 violinistas, violistas, violonchelistas y contrabajistas. Se concedieron premios en cuatro categorías.

Elizabeth Taylor, presidenta de la Asociación Galega de Instrumentos de Corda (AGIC), organizadora del evento, apoyado por el Concello y la Xunta, agradeció el trabajo del maestro Maximino Zumalave, presidente del jurado.