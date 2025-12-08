Muere el abogado vigués Juan Griñó Pascual de Bonanza
El reputado letrado, con más de 50 años de ejercicio y despacho en la ciudad olívica, será velado esta tarde en el tanatorio de Pereiró
El reputado abogado vigués Juan Miguel Griñó Pascual de Bonanza ha muerto a los 77 años y será velado a lo largo de la tarde de este lunes en el tanatorio de Pereiro.
Hijo de abogados también afincados en la ciudad olívica, Griñó dio los primeros pasos de su actividad profesional precisamente junto a su padre, quien también ejerció durante años. No fue hasta 1982 cuando se independizó y montó su propio despacho en el que continuó durante décadas.
Entre sus especialidades, destacaban el Derecho Administrativo, Mercantil y Responsabilidad Civil. Su nombre es uno de los más conocido entre la judicatura local por su larga trayectoria y vinculación a los tribunales de Vigo.
También ejerció como profesor en la Escuela de Práctica Jurídica de Vigo durante 25 años. Llegó a estar incorporado a la lista de árbitros de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
