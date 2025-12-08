Casi la mitad de profesores de la UVigo que realizan intercambios eligen Portugal como destino

Casi la mitad de profesores de la UVigo que realizan un intercambio en el extranjero eligen Portugal como país de destino. Los datos de movilidad sin incluir las estancias de investigación han ido mejorando y las cifras del curso pasado incluso superan las de prepandemia. En el 2024/25 se fueron 152 docentes, tres veces más que en el 20/21 y por encima de los 130 del 18/19.

Todos los intercambios se realizaron dentro de la iniciativa Eramus KA 171, cuyo objetivo es internacionalizar y mejorar las capacidades educativas y formativas, y del programa Iacobus de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, que fomenta la puesta en común de actividades a ambos lados de la frontera. Las estancias docentes tienen una duración más corta que las de investigación, de solo una o dos semanas, y los beneficiarios de las ayudas pueden realizar más de una a lo largo del curso.

Además del país vecino (64), Italia es otra de las opciones preferentes para los profesores de la UVigo (25). Seis de cada diez eligen uno de ellos. Y, entre los 27 destinos registrados durante el curso pasado, también destaca Polonia (11).

Otros docentes pusieron rumbo a universidades de Cabo Verde (6), Alemania (4), Bélgica (4) o Georgia (4). Entre los países europeos elegidos para estancias también figuran Francia, Grecia, Bulgaria, Croacia, Finlandia o Suecia. Y la lista de destinos incluye además instituciones de Turquía, Argelia, México, Argentina o Chile.

Los centros de la UVigo con mayor movilidad de profesores fueron Filología y Traducción (20); la facultad ourensana de Ciencias (17); y la pontevedresa de Ciencias de la Educación y el Deporte (14).También sobresalen la Escuela de Ingeniería Industrial (12) y la Facultad de Derecho de la ciudad de As Burgas (10).

Durante el curso pasado se beneficiaron de los programas de intercambio 9 docentes de Económicas y otros tantos de Comunicación, así como 6 de la Facultad de Gestión y Dirección Pública, 5 de Minas y Energía y 5 de Educación y Trabajo Social.

Entrada de profesores ajenos a la UVigo

Respecto a los profesores extranjeros que se trasladan desde sus universidades a la UVigo, las cifras también han ido en aumento pero todavía siguen por debajo de los cursos anteriores a la pandemia. En el 24/25, 85 docentes de otros países realizaron estancias en los tres campus y el 40% procedían de Portugal.

También se registró movilidad desde Polonia (10), Lituania (4), Bosnia y Herzegovina (3), Eslovenia (3), Kosovo (3) y Países Bajos (3). Entre las 24 nacionalidades de los profesores de intercambio estuvieron incluidas Alemania, Francia y Rumanía, así como Turquía, Chile, Colombia y Venezuela.

La Escuela de Industriales acogió a la delegación más numerosa de docentes extranjeros de intercambio (11), seguida de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la UVigo (10), la Facultad de Filología y Traducción (8), la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación (5) y la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense (4).

El colectivo del personal técnico de gestión y servicios también tiene la oportunidad de realizar su propio 'erasmus' en universidades foráneas para conocer diferentes formas de trabajar e intercambiar puntos de vista. Aunque no es una actividad mayoritaria. Durante el curso pasado, solo se fueron seis a Portugal, Grecia, Italia, Lituania, República Checa y Rumanía. Y, desde 2010, la cifra más alta se regisró en el curso 2014/15 con 14 beneficiarios.

Los datos revelan que se trata de una práctica más popular en otros países, ya que durante el curso pasado se desplazaron a la UVigo 31 trabajadores extranjeros de 16 nacionalidades. Los países con mayor presencia fueron Polonia (6) y Portugal (5). La cifra es superior a la del periodo anterior, cuando vinieron 17, pero la más elevada de la última década se registró en el 15/16 con 55 usuarios.

La mayoría se incorporaron a la ORI, pero también al servicio de Gestión de Estudios de Posgrado y la Oficina de Proyectos Internacionales, así como a las escuelas de Telecomunicaciones e Industriales, o las facultades de Ciencias Empresariales, Educación y Trabajo Social o Relaciones Internacionales.