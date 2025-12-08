Las jam sessions: Churruca es el punto de encuentro para la improvisación musical en Vigo

En un pequeño escenario, diferentes músicos, desconocidos entre ellos, se preparan para jugar con el ritmo y dejarse llevar por nuevos sonidos. Están listos para entablar una conversación sonora: empieza la jam session. Antonio Bardají y Carlos Quiñones acuden a estos encuentros desde hace poco. Pianista y batería respectivamente, llevan años siendo amigos, pero fue en 2023 cuando decidieron explorar la escena musical local. «A base de preguntar vas haciendo contactos», explica Bardají. Ahora, siempre que tienen oportunidad, se lanzan a la aventura para disfrutar de la posibilidad de tocar con nuevos compañeros y experimentar sonidos frescos.

A Casa de Arriba empezó a organizar estos encuentros hace 15 años. «Querían apostar por la música», explica Jorge Iglesias, gerente del local. Uno de los objetivos de estas sesiones es reunir a músicos de diferentes estilos y sensibilidades para que surjan nuevas ideas . «De las Jam han salido muchos proyectos», asegura Iglesias. Su funcionamiento es sencillo: normalmente un grupo invitado abre la sesión, después, quien lo desee puede subir a tocar, no hay guion, solo complicidad y «dejarse llevar».

Daniel Sueiro Trío en una Jam session en A Casa de Arriba / FdV

Las Jam Session

Estas reuniones nacieron en los clubes de jazz de Estados Unidos a principios del siglo XX. En sus orígenes, tenían un fuerte componente competitivo, pero hoy prevalece un ambiente más distendido. Además, se han abierto a otros géneros musicales como el blues, el funk , e incluso existen jam sessions que se dedican a versionar clásicos o canciones actuales.

Álex Alonso es de los que mantienen viva la tradición y acude a las jam de jazz. Para aquellos que temen la improvisación, aclara que estas sesiones no son un salto al vacío : «Se tocan canciones que prácticamente conocen todos los músicos. Si no, siempre está el Real Book , un recopilatorio con los estándares». Sobre la armonía del tema van creando nuevos sonidos. A los músicos les sirven, no solo para conocerse entre ellos, también para aprender a «escuchar». Alonso está seguro de que adquiere conocimientos a los que no llegaría estudiando solo. Las describe como un punto intermedio entre tocar en casa y dar un concierto. «El ambiente suele ser relajado y abierto a que toque todo el mundo», expone. Jorge Iglesias las ve como una oportunidad «muy valiosa» para quieres acaban de empezar: «Para un músico, actuar con otro mejor siempre es muy positivo». Le sorprende el cambio en el perfil del público en estos 15 años. Antes acudían veteranos, habituales del jazz, ahora cada vez más estudiantes de conservatorio se juntan todos los martes en A Casa de Arriba para romper las barreras generacionales.

Situación en Vigo

Abel Trigó comenzó en verano de 2024 a organizar la Jam Soultrain en el Ocean Bar. Su objetivo era reproducir en Vigo la atmósfera que había vivido años atrás en el Junco de Madrid. A las jam tradicionales quiso añadir fiesta, baile y «mucho volumen». El barrio de Churruca se ha consolidado como el epicentro de estas reuniones, salvo excepciones como las del Trastero de Bouzas, la mayoría se celebran allí. Todos los domingos, por ejemplo, Arco da Vella se convierte en punto de encuentro para músicos y aficionados. Además de la jam de jazz, en A Casa de Arriba todos los jueves organizan otra de blues. En la ciudad, la gran mayoría son esporádicas como la jam de reggae de El Contrabajo. Aunque cada vez sean más los aficionados de esta forma de compartir música, hay algunos que reclaman más oferta.