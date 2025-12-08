Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Las bonificaciones catapultan el tráfico de pago en Audasa al máximo histórico

Autopistas del Atlántico (Audasa), la sociedad concesionaria de la AP-9, es una habitual en el calendario de emisiones y acaba de registrar una nueva en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a diez años por importe nominal de 63,451 millones de euros. La cifra al detalle es relevante porque esta operación servirá para repagar una emisión de hace exactamente una década y por idéntica cantidad: 63.451.000 euros, como consta en el folleto corporativo.

Lee aquí la información completa.