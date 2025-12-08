Un detenido en una intervención con vendedores ambulantes de A Laxe
Una intervención de la Policía Local de Vigo con los vendedores ambulantes existentes en el entorno de A Laxe finalizó ayer con uno de ellos detenido y con varios agentes heridos, según confirmaron fuentes de dicho cuerpo municipal.
Los hechos ocurrieron en torno a las doce del mediodía, cuando la Policía Local acudió a esa zona portuaria, donde es habitual la presencia de vendedores con productos de imitación como bolsos, cinturones, camisetas o carteras. Las fuentes consultadas señalan que suelen actuar a requerimiento de la Autoridad Portuaria o de comerciantes ya que dicha actividad requiere de autorización.
Cuando estaban con uno de los vendedores retirando la mercancía que tenía expuesta a la venta, hasta allí acudió otro, de nacionalidad senegalesa, que supuestamente, con una conducta agresiva, habría empezado a increpar y a amenazar de muerte a los agentes.
Ante esta situación, los policías le pidieron que se identificara, a lo cual se negó, tratando de marcharse de allí. Cuando lo interceptaron, habría reaccionado con violencia, motivo por el cual fue finalmente detenido como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. La Policía Local afirma que varios de los agentes resultaron con lesiones.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos de grupo Inditex
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- El Hotel Bahía logra el «OK» para su reforma: más de 5,4 millones de euros
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos