Un detenido en una intervención con vendedores ambulantes de A Laxe

Una intervención de la Policía Local de Vigo con los vendedores ambulantes existentes en el entorno de A Laxe finalizó ayer con uno de ellos detenido y con varios agentes heridos, según confirmaron fuentes de dicho cuerpo municipal.

Los hechos ocurrieron en torno a las doce del mediodía, cuando la Policía Local acudió a esa zona portuaria, donde es habitual la presencia de vendedores con productos de imitación como bolsos, cinturones, camisetas o carteras. Las fuentes consultadas señalan que suelen actuar a requerimiento de la Autoridad Portuaria o de comerciantes ya que dicha actividad requiere de autorización.

Cuando estaban con uno de los vendedores retirando la mercancía que tenía expuesta a la venta, hasta allí acudió otro, de nacionalidad senegalesa, que supuestamente, con una conducta agresiva, habría empezado a increpar y a amenazar de muerte a los agentes.

Ante esta situación, los policías le pidieron que se identificara, a lo cual se negó, tratando de marcharse de allí. Cuando lo interceptaron, habría reaccionado con violencia, motivo por el cual fue finalmente detenido como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. La Policía Local afirma que varios de los agentes resultaron con lesiones.