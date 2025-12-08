El Concello de Vigo desembolsa ya casi 1.000 euros por vecino para sostener los servicios públicos

La prestación de los servicios públicos por parte del Concello de Vigo a sus vecinos requiere un esfuerzo cada vez mayor cada año, con un desembolso por habitante que está a punto de situarse ya en los 1.000 euros tras una subida del 25% en una década. Así se desprende de los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Hacienda con la información proporcionada por las entidades locales en relación al año 2024, que establece que el coste efectivos de los servicios públicos en la ciudad olívica se situó al borde de los 280 millones de euros en el pasado ejercicio, lo que supone 953,5 euros por vecino.

La comunicación de esta información por parte de los ayuntamientos es una obligación desde el año 2014, recogida por una ley estatal en aras de una mayor transparencia de cara a la ciudadanía, y establece más de una treintena de áreas sobre las que el Concello debe proporcionar los datos, lo que permite conocer que el abastecimiento de agua potable, de actualidad por el conflicto con la Xunta por la presa de Eiras, es el servicio al que Vigo destina la mayor partida presupuestaria, situándose en 29,6 millones el pasado ejercicio.

No muy lejos de esa cifra, en segundo lugar, aparece el transporte urbano de viajeros, al que el Concello destinó en 2024 algo más de 27 millones de euros, una cantidad que, a diferencia de otras, ha permanecido más o menos estable en la última década, con una variación de apenas el 3,49% respecto a 2014.

El encarecimiento de los servicios públicos se explica, además de por la introducción de mejoras, también por la inflación y el alza en los costes para llevar a cabo las prestaciones. Así, mientras que una década atrás, solo el abastecimiento y el autobús requerían un esfuerzo por encima de los 20 millones de euros, el año pasado había hasta seis ámbitos por encima de esa barrera.

Coste de los servicios sociales en Vigo / Hugo Barreiro

En lo relativo al coste de los servicios, el podio lo completó el año pasado todo aquello referido a las acciones sociales que lleva a cabo el Ayuntamiento vigués, que en relación a 2014 han experimentado una subida superior al 67% para pasar de 15,6 a 26,1 millones, superando ya a servicios tan importantes y que requieren un desembolso notable como son la limpieza viaria (22,9 millones), la Policía Local (22,6) o la recogida de residuos (21,3). Esta última se ha encarecido en apenas una década en siete millones, un 52%.

Otra escalada meteórica en la clasificación de servicios la ha protagonizado la inversión en instalaciones deportivas, con 17,8 millones contabilizados el pasado año, más del doble de lo que se registraba hace una década, cuando se desembolsaron 7,5 millones según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

El «top ten» de los servicios que requieren más recursos para su prestación efectiva se completa con acciones básicas para el día a día como el alcantarillado, que absorbe ya según los últimos datos oficiales cerca de 11 millones, el mantenimiento de los parques y zonas verdes, con 10,7 millones (un 33% más que en 2014) y el tratamiento de las aguas residuales, al límite de rebasar ya la barrera de los 10 millones de euros anuales tras dispararse su coste un 35% respecto a una década atrás.

En la horquilla comprendida entre los 10 y los 5 millones de euros por ejercicio, están también servicios como todo lo relativo a la gestión del tráfico, aparcamiento y movilidad (9,6 millones), el alumbrado (9,4), la gestión de los residuos (9,3), la prevención y extinción de incendios (8,2), la conservación y vigilancia de centros educativos (7,4) y los gastos relativos al urbanismo (6,9). De todos estos ámbitos, únicamente se registra un descenso en las cifras desembolsadas en lo relativo a los bomberos, con una bajada del 4,65% respecto a los datos de 2014.