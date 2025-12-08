Comunidades de vecinos de Vigo ya denuncian casos de violencia machista y acoso

Especial atención a actitudes o acciones violentas, vejaciones, insultos, gritos importantes, peleas frecuentes. También si se ve a alguna vecina con secuelas físicas que trata de ocultar como moratones, arañazos, roturas de huesos reiteradas… Si hay discusiones, golpes, ruidos anómalos; gritos de menores desconsolados, acompañados de ruidos anómalos o si se percibe en alguna vecina un cambio de actitud cuando está con su pareja. Son las instrucciones que administradores de fincas de Vigo están trasladando a los presidentes de comunidades de propietarios.

El objetivo es que a la mínima señal de una posible situación de violencia machista, se comunique inmediatamente al administrador de fincas o bien llamar directamente a algunos de los teléfonos habilitados en emergencias para que se ponga en marcha todo el mecanismo de protección a la víctima.

Las comunidades de propietarios han ido adquiriendo en los últimos tiempos un papel relevante para evitar delitos y situaciones de maltrato entre los residentes. No solo informando de posibles casos de violencia machista, sino también de posibles casos de acoso al presidente de la comunidad u a otros residentes con graves actitudes como violencia verbal o física buscando la intimidación o tumbar acuerdos que no les favorecen. Precisamente, muchas de estas situaciones conocidas como blocking entroncan, directamente, con los de violencia de género o bullying.

Hay comunidades de propietarios que, en algunos casos, han instalado cámaras de seguridad en zonas comunes que permitan contar con imágenes que sustenten esas posibles denuncias.