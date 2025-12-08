Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comunidades de vecinos de Vigo ya denuncian casos de violencia machista y acoso

En algunos casos incluso llegan a instalar cámaras de seguridad en zonas comunes

Vecinos entrando en un edificio de viviendas en la calle Joaquín Loriga.

Vecinos entrando en un edificio de viviendas en la calle Joaquín Loriga. / Alba Villar

Carlos Ponce

Vigo

Especial atención a actitudes o acciones violentas, vejaciones, insultos, gritos importantes, peleas frecuentes. También si se ve a alguna vecina con secuelas físicas que trata de ocultar como moratones, arañazos, roturas de huesos reiteradas… Si hay discusiones, golpes, ruidos anómalos; gritos de menores desconsolados, acompañados de ruidos anómalos o si se percibe en alguna vecina un cambio de actitud cuando está con su pareja. Son las instrucciones que administradores de fincas de Vigo están trasladando a los presidentes de comunidades de propietarios.

El objetivo es que a la mínima señal de una posible situación de violencia machista, se comunique inmediatamente al administrador de fincas o bien llamar directamente a algunos de los teléfonos habilitados en emergencias para que se ponga en marcha todo el mecanismo de protección a la víctima.

Las comunidades de propietarios han ido adquiriendo en los últimos tiempos un papel relevante para evitar delitos y situaciones de maltrato entre los residentes. No solo informando de posibles casos de violencia machista, sino también de posibles casos de acoso al presidente de la comunidad u a otros residentes con graves actitudes como violencia verbal o física buscando la intimidación o tumbar acuerdos que no les favorecen. Precisamente, muchas de estas situaciones conocidas como blocking entroncan, directamente, con los de violencia de género o bullying.

Hay comunidades de propietarios que, en algunos casos, han instalado cámaras de seguridad en zonas comunes que permitan contar con imágenes que sustenten esas posibles denuncias.

