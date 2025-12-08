Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros

El fin del puente de diciembre no va a tener una tímida despedida. Todo lo contrario. Tras una jornada de sábado en la que la lluvia fue más o menos clemente con la ciudad, el colofón final vendrá con acumulados considerables y, sobre todo, un fuerte viento sur. Meteogalicia tiene un aviso naranja que empieza hoy por ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, es decir, capaces de mover ramas gruesas, mobiliario urbano ligero (como sillas de bares) o de causar cierta inestabilidad en la carretera al ejercer fuerza sobre los vehículos más altos.

También va a ser complicada la situación en el mar: las olas podrán alcanzar los seis metros y estarán acompañadas por viento de fuerza 8 en la escala de Beaufort, complicando la nevagación para las embarcaciones más pequeñas.

La configuración atmosférica será especialmente conflictiva esta noche y mañana hasta las 12 del mediodía. La meteoróloga María Souto indica que estamos ante una borrasca de eventos intensos que va a dar pie a un cambio de configuración los próximos días. Se puede esperar calma, aunque todavía veremos chubascos el miércoles por la mañana y en algún momento puntual. «Aínda o xoves non se espera que chova, pola noite vai entrar unha nova fronte e deixar algunhas precipitacións», indica. Con todo, no se puede hablar de un comportamiento anticiclónico al uso porque eso significaría que aparecería viento norte y el tiempo sería frío y seco. Habrá una cambio en el mercurio, pero poco significativo. Las máximas que hoy marcan 16 grados en la ciudad, el jueves serán de 14. Las mínimas sí que tendrán una bajada más pronunciada, de seis grados.

Mejor resguardarse

Aunque Vigo está geográficamente más protegida, el viento va a ser igualmente significativo por su duración. «Hai que ter en conta que vai soplar durante horas, non van ser refachos puntuais que cheguen a 90 kilómetros por hora. A persistencia pode facer dano», señala Souto. Desde Meteogalicia recomiendan asegurar objetos que puedan quedar sueltos, no subir a tejados y limitar los desplazamientos.

Galicia

El suroeste de la provincia de A Coruña padecerá el mismo perjuicio que la provincia de Pontevedra durante la jornada de hoy y hasta el mediodía de mañana, pero además en esta zona los acumulados de lluvia podrán superar los 40 litros por metro cuadrado. La parte más este de la comunidad se librará y tendrá un tiempo más seco con temperaturas más bajas. Sin embargo, el jueves por la noche sí que vivirán la entrada de un nuevo frente.

En A Mariña lucense los últimos datos ya marcan ráfagas en Viveiro de 90 kilómetros por hora, de 92 en Muras y 77 en Carnota y Arteixo.