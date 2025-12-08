Vigo sella el contrato que le permitirá ejecutar su plan masivo de «humanizaciones» en 300 calles de la ciudad

El Concello de Vigo avanza hacia la ejecución de uno de los planes masivos de «humanizaciones» más importantes de la ciudad: por número de calles, kilómetros e inversión. Un ambicioso plan que llegará a 300 viales del centro y las parroquias y alcanzará los 100 kilómetros. Y, aunque principalmente son trabajos de asfaltado, mejora de la seguridad y construcción de nuevas aceras, la magnitud es de tal calado que se tendrán que ir licitando por lotes y ejecutando poco a poco durante los próximos años.

Pero antes de poder licitar la reforma de cada calle (puedes consultar todas al final de esta información), el Concello de Vigo tuvo que licitar el pasado mes de mayo un contrato imprescindibles para poder arrancar este plan masivo. El proceso se puso en marcha con la licitación de la redacción de los proyectos de ejecución de todas estas obras. Divididos en dos lotes (asfalto y aceras), ambos acaban de formalizarse por un importe de 337.800 euros y se han adjudicado a Control y Geología SA y Galaicontrol SL., respectivamente.

El plazo de ejecución para redactar los proyectos de reforma en cada uno de los viales, incluyendo la pavimentación y las construcción de aceras, es de seis meses. A partir de ahí, una vez terminados, es probable que el Concello comience a licitar en 2026 las primeras de las 300 reformas previstas del plan masivo. «Es el proyecto más ambicioso de mejora que hubo en la ciudad nunca», aseguró el alcalde, Abel Caballero, el pasado mes de de mayo.

Foto de archivo de trabajos de asfaltado en Arquitecto Palacios. / Ricardo Grobas

Centro y parroquias

Este plan masivo de reforma de viales que superará los 100 kilómetros de asfaltado y los 20 de nuevas aceras se ejecutará tras un intenso trabajo municipal de recopilación de informes. Según la memoria descriptiva del contrato que se acaba de formalizar, la Concejalía de Fomento ha recopilado datos sobre el estado de todos y cada uno de estos viales no solo a través de sus propias inspecciones de oficio, sino también gracias a las reclamaciones de particulares, entidades y asociaciones.

«Con la información obtenida se confeccionó un listado de vías con necesidades de renovación del pavimento en todo el término municipal», explican los técnicos. El listado de calles en las que se actuará está ya definido. Y se actuará no solo en zonas céntricas como Plaza de España o Gran Vía, sino también en todas las parroquias: desde los solo 160 metros en A Salgueira hasta los más de 9.000 en Teis. En el Centro superarán los 24.000.

Desglose por parroquias de los metros de asfaltado e importe previsto en cada actuación. / Concello de Vigo

Buscador de calles

Según el documento hecho público por el Concello de Vigo en la licitación, hay casi 300 calles por toda la ciudad que precisan de algún tipo de actuación, principalmente asfaltado.

A continuación puedes consultar los viales en los que actuará la Concejalía de Fomento agrupados por parroquias y con datos de longitud, presupuesto estimado de la actuación y, en algunos casos, los tramos de cada calle en los que se actuará.

Nuevas aceras

En paralelo a la redacción de los proyectos para la reforma de estos más de 300 viales se realizarán también otros incluidos dentro del mismo contrato para dotar de nuevas aceras a más de 70 viales de la ciudad, la mayoría en las parroquias.

En el buscado bajo estas líneas puedes consultar todas las calles en las que se realizarán estas obras en los próximos años una vez que se redacte el proyecto y se licite la ejecución, también por lotes.

En total, ambas actuaciones supondrán la pavimentación de más de 100 kilómetros de calles de la ciudad, la creación de 20 kilómetros de aceras y una inversión superior a los 26 millones de euros.