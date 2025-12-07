La Xunta adjudicará las 20 viviendas públicas de Mos en un sorteo en enero

El Instituto Galego da Vivenda e do Solo ha iniciado el proceso de selección de las 20 personas adjudicatarias de las viviendas de promoción pública que la Xunta está construyendo en San Eleuterio, en el Concello de Mos. El organismo autonómico ya tiene listas las bases de adjudicación de las 20 viviendas, cuyo procedimiento será el sorteo entre las personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia. Dicho sorteo se realizará el 9 de enero de 2026, a las 10.30 horas, ante notario, en el salón de actos del edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler y los contratos tendrán una vigencia de siete años, prorrogables por periodos anuales, estando prohibido en todo caso su cesión o subarrendamiento, total o parcial.

De las 20 viviendas disponibles, actualmente en construcción, cuatro son de dos dormitorios, catorce de tres dormitorios y dos de cuatro dormitorios. Además, una de ellas, de las de tres dormitorios, está reservada para personas con movilidad reducida, de la misma manera que la mitad de las ofertadas se destinarán a personas menores de 36 años, para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Es por ello que los sorteos se realizarán por lotes.

Además de estar inscrito en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia para el Concello de Mos, entre los requisitos para poder optar al sorteo están residir o trabajar en el municipio donde se localizan las viviendas, carecer de vivienda en calidad de personas propietarias o tener ingresos ponderados por unidad familiar/convivencial de entre 0,7 y 3 veces el IPREM.

La Consellería de Vivienda y Planificación Territorial comenzó en primavera la construcción del edificio que albergará las 20 viviendas de promoción pública. El Concello de Mos cedió gratuitamente la parcela sobre la que se está levantando el inmueble, mientras que la Xunta ha invertido más de 4 millones de euros en el proyecto, cuyo plazo de ejecución rematará a medidos de 2026.