Más vivienda nueva en Vigo: chalés con vistas a las Cíes

La oferta de lujo en la ciudad se hace cada vez más grande. Inmobiliaria Atlantic ha iniciado la comercialización en exclusiva de un proyecto único en uno de los pocos solares disponibles en la franja litoral de Mide, en San Miguel de Oia, a escasos metros de Canido, considerada la zona residencial más exclusiva de Galicia: precios medios cercanos a 3.400 euros por metro cuadrado.

Se trata de una parcela con pendiente suave y frente abierto al mar. Presume de vistas frontales a las islas Cíes y a la bocana de la ría de Vigo. Cuenta ya con proyecto básico y licencia en vigor para la construcción de cinco viviendas unifamiliares en régimen de condominio.

La combinación de precios al alza y falta de suelo finalista hace que prácticamente no existan oportunidades para desarrollar nuevas promociones de viviendas unifamiliares con vistas directas al océano. «En este contexto, el solar de Mide se configura como una pieza singular: un único frente edificable con ordenación ya diseñada para cinco chalés de alta gama, en un entorno donde la oferta se limita a viviendas de segunda mano obsoletas, muy escasas y dispersas, a precios tensionados», indican fuentes conocedoras de este proyecto.