La viguesa Carolina García, tras la nueva colección cápsula de Nike y Kith: zapatillas icónicas para los más pequeños

Tras un año de trabajo «codo con codo», la nueva colaboración de Nike y la firma de lujo «streetwear» Kith voló durante su lanzamiento en el Black Friday. Detrás de esta nueva colección cápsula está la viguesa Carolina García, directora de integración de negocios globales en los cuarteles generales de la multinacional deportiva en Beaverton (Oregón).

El empresario y diseñador neoyorquino Ronnie Fieg, fundador y CEO de Kith y uno de los protagonistas de la campaña junto a su mujer y sus dos hijas, decidió estrenar la colección en su nueva flagship de Regent Street, una de las calles comerciales más icónicas de Londres. "Iba a salir en diciembre pero en el último momento decidió que coincidiese con esta inauguración y el Black Friday y casi toda se vendió en dos horas. Estamos muy contentos", celebra Carolina.

Carolina, ante el edificio Serena Williams, donde trabaja,en el campus mundial de Nike en Beaverton / Cedida

La viguesa suma una década de experiencia en las oficinas centrales de Nike, donde empezó en el ámbito del diseño y actualmente supervisa todas las fases de cada proyecto que dirige, desde la creación del producto hasta su llegada al mercado. Las colaboraciones con artistas o diseñadores son una de las facetas de su trabajo que más le llenan y en su currículo figuran desde la identidad de marca del jugador de la NBA Antetokounmpo al nuevo logo de los LA Rams.

Carolina aplaude el «inmenso talento» del grupo que ha participado en esta colección con Kith, así como su capacidad de adaptación y flexibilidad. «Trabajar con un colaborador no es siempre fácil, tienen sus propias opiniones, no saben cómo funciona la creación de producto en Nike, ni los materiales o los colores. Nuestro equipo fue capaz de trabajar directamente con Ronnie Fieg y crear una colección completa basándose únicamente en sus ideas y en el feedback que nos proporcionaba cada dos meses. Ser capaz de metabolizar un mensaje como 'este gris no es gris suficiente' y proporcionar una solución con muy poca información es parte de la 'magia' que hacemos en Nike», subraya.

El CEO de Kith, Ronnie Fieg, con una de sus hijas, en una de las imágenes promocionales de la campaña. / Kith for Nike

Otra de las dificultades de estas alianzas es mantener la identidad de ambas marcas, algo que se ha logrado con nota: «Nos reunimos muchas veces con Ronnie hasta que conseguimos solidificar la dirección creativa. Él es fan de los NY Knicks, además de su director creativo, y siempre ha sido un gran admirador de modelos de Nike de toda la vida como Air Force 1 o Air Max 95. También quería combinar streetwear como la ropa vaquera y los chándales de los 90, siempre usando la paleta de color típica de Kith que son el blanco, el negro, el rojo, el verde y el azul. Al combinar todos estos elementos, nuestros diseñadores empezaron a jugar con diferentes siluetas hasta conseguir una colección cápsula que resonó con la idea que Ronnie tenía en su cabeza. Por eso nos llevó un año perfeccionar todos los detalles».

La colaboración incluye chaquetas vaqueras, chándales, camisetas, vestidos y hasta bodies para bebés con el logo de ambas firmas. Y la colección de calzado es una edición limitada a 1.982 pares de cada modelo, «haciendo un guiño al año de nacimiento de Fieg».

La colección cápsula incluye piezas de ropa y calzado. / Kith for Nike

Cada par de estas miniversiones de las Footscape, Air Force 1, o Air Max 95 tiene una etiqueta numerada y hasta las cajas combinan ambos logos: «diseños clásicos de Nike reimaginados por Kith para la próxima generación».

Kith es experta en colaboraciones con empresas de todo tipo, desde Coca-Cola a Armani o BMW y para Carolina el mayor atractivo es su identidad de marca. «Han creado un modelo de boutiques de superlujo con mármol por todas partes y maderas muy lujosas que recuerdan mucho a las europeas de principios de siglo. Además, al crear unidades muy limitadas de cada producto, que son de muy alta calidad, con campañas de marketing muy cuidadas, generan un auténtico sentimiento de deseo y necesidad entre consumidores, influencers o artistas. Ronnie tiene un gran conocimiento de marketing y se ha rodeado de un equipo que está en mucha sintonía con millenials y Generación Z. Colaborando con Kith, Nike Kids se ha posicionado al mismo nivel abriendo un nicho de mercado que no teníamos antes y creando expectativa y deseo para colecciones futuras», destaca.