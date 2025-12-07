Tui invita a un recorrido urbano en su «Camiño do Nadal»
El Concello continúa este fin de semana largo su particular «Camiño do Nadal», un recorrido con luces, actividades y propuestas para todos los públicos que tiene su epicentro en el Paseo da Corredoira y en la Praza da Inmaculada.
En estos dos espacios se concentran algunos de los principales atractivos: el Mercado de Nadal, el carrusel infantil, la casa máxica da Fada do Aloia y el tradicional Belén de Mingos, instalado en la Oficina Municipal de Turismo. El itinerario navideño se extiende además por otros puntos de la ciudad, como la praza de San Fernando y diversas calles y plazas iluminadas especialmente para estas fechas.
El Mercado de Nadal reúne más de veinte puestos de artesanía, decoración, regalos y gastronomía. Abrió el viernes y tanto hoy domingo como mañana lunes funcionará en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00, repartido entre la Praza da Inmaculada y el Paseo da Corredoira.
En el Paseo da Corredoira se encuentra la casa máxica da Fada do Aloia.
