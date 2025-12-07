Las tres rondallas de Porriño inician un ciclo musical por las calles

Porriño inicia la programación de Navidad a ritmo de rondallas. «Nuestras tres rondallas, Pontellas, Atios y Santa María do Porriño, son especialmente importantes en estas fechas de Navidad, cuando recorren las calles y parroquias llevando alegría, participación y memoria colectiva; la llegada de una rondalla es señal de fiesta y emoción, una costumbre que se mantiene viva por el esfuerzo de las asociaciones y personas que, año tras año, conservan y transmiten esta parte tan valiosa de nuestra cultura», señala el alcalde, Alejandro Lorenzo.

Así pues, la música de rondallas comenzará a sonar hoy en Porriño con el inicio de la ruta de actuaciones que las llevará por las diferentes parroquias y calles del casco urbano. La rondalla de Santa María de Porriño es la encargada de iniciar el recorrido desde el el Círculo Recreativo Cultural, hoy a las 19.00 horas; mientras que la de la Asociación Recreativa de Santa Eulalia de Atios lo hará a las 19.30 horas en la propia parroquia de Atios.

El lunes 8 será el turno de la Cultural Musical de Pontellas, que actuará a las 16.30 horas en Mosende, y a las 17.30 horas en Chenlo. La ruta continuará los dos siguientes fines de semana, culminando con tres citas destacadas: la celebración del Pre Fin de Año el martes 30, la Cabalgata de Reyes el 5 de enero y el domingo 11, con el tradicional Encuentro de Rondallas.

Además de música de rondallas, la programación navideña de Porriño tendrá actividades especiales para los más pequeños, como cuentacuentos, espectáculos, teatro, cine y una cúpula mágica con Papá Noel y los Reyes Magos, que se instalará el próximo viernes en el Parque do Cristo. También se realizarán obradoiros de elaboración de belenes y creación de postales y del 2 al 4 de enero, el pabellón municipal acogerá el Porriño Peque Fest, con juegos, hinchables y sorpresas pensadas para amenizar la espera de los Reyes Magos, que llegarán a Porriño el 5 de enero.