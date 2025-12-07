Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres rondallas de Porriño inician un ciclo musical por las calles

Las actividades infantiles también centran la programación navideña

D. P.

Porriño

Porriño inicia la programación de Navidad a ritmo de rondallas. «Nuestras tres rondallas, Pontellas, Atios y Santa María do Porriño, son especialmente importantes en estas fechas de Navidad, cuando recorren las calles y parroquias llevando alegría, participación y memoria colectiva; la llegada de una rondalla es señal de fiesta y emoción, una costumbre que se mantiene viva por el esfuerzo de las asociaciones y personas que, año tras año, conservan y transmiten esta parte tan valiosa de nuestra cultura», señala el alcalde, Alejandro Lorenzo.

Así pues, la música de rondallas comenzará a sonar hoy en Porriño con el inicio de la ruta de actuaciones que las llevará por las diferentes parroquias y calles del casco urbano. La rondalla de Santa María de Porriño es la encargada de iniciar el recorrido desde el el Círculo Recreativo Cultural, hoy a las 19.00 horas; mientras que la de la Asociación Recreativa de Santa Eulalia de Atios lo hará a las 19.30 horas en la propia parroquia de Atios.

El lunes 8 será el turno de la Cultural Musical de Pontellas, que actuará a las 16.30 horas en Mosende, y a las 17.30 horas en Chenlo. La ruta continuará los dos siguientes fines de semana, culminando con tres citas destacadas: la celebración del Pre Fin de Año el martes 30, la Cabalgata de Reyes el 5 de enero y el domingo 11, con el tradicional Encuentro de Rondallas.

Además de música de rondallas, la programación navideña de Porriño tendrá actividades especiales para los más pequeños, como cuentacuentos, espectáculos, teatro, cine y una cúpula mágica con Papá Noel y los Reyes Magos, que se instalará el próximo viernes en el Parque do Cristo. También se realizarán obradoiros de elaboración de belenes y creación de postales y del 2 al 4 de enero, el pabellón municipal acogerá el Porriño Peque Fest, con juegos, hinchables y sorpresas pensadas para amenizar la espera de los Reyes Magos, que llegarán a Porriño el 5 de enero.

