Trece bodegas de vino espumoso galego exponen sus especialidades en Salvaterra

Trece bodegas que elaboran vino espumoso en Galicia, once de ellas de Rías Baixas, exponen sus especialidades a degustación en la XI Festa do Viño Espumoso Galego que se celebra en Salvaterra de Miño.

La fiesta se inició el viernes en una carpa del recinto amurallado y se cierra hoy domingo.

Durante la jornada inaugural, la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, agradeció a la Xunta, a través de Agacal (Axencia Galega de la Calidad Alimentaria), su colaboración en este evento que pasó este año a tener una denominación genérica, abarcando a todas las denominaciones de origen que producen espumoso en Galicia. Aún así, la presencia de otras denominaciones este año es exigua y solo está una bodega de O Ribeiro y otra de Monterrei, acompañan a las de Rías Baixas. Para la alcaldesa, representar a toda Galicia en esta fiesta «es una recompensa al trabajo bien hecho, un trabajo desde el Concello, bodegas y cofradía de vino Condado de Tea y espumosos».

La regidora destacó la gran evolución del sector durante estos años destacando que « los espumosos que se elaboran son de una gran calidad», indicó.