Siete empresas optan a la ejecución del parking de 123 plazas en Matamá

Siete empresas han presentado una oferta en el concurso público convocado a principios de noviembre por el Concello para contratar las obras de un aparcamiento en superficie de 193 plazas en Matamá, en la rúa Manuel Cominges.

Según recoge el portal de contratación municipal, las constructoras interesadas en el proyecto son Civis Global; Construcciones, Obras y Viales (Covsa), Narom; Omain Construcción Sostenible; Oreco Balgón; Oresa Construcción y Servicios Globales; y Xestión Ambiental de Contratas.

Ahora, los técnicos municipales deberán, en primer lugar, analizar técnicamente las ofertas para emitir el informe relativo a los juicios de valor y, a continuación, examinar las rebajas económicas propuestas por las empresas para dictaminar la puntuación final y proponer a la mesa de contratación la adjudicataria.

El proyecto diseñado por el Concello tiene un presupuesto superior a los 1,1 millones y un plazo de ejecución de nueve meses. De las 123 plazas contempladas, cuatro de ellas serán para personas con movilidad reducida. El acceso se realizará por la rúa Manuel Cominges, frente al colegio Josefa Alonso, proyectándose un vial que discurre a través del solar hasta llegar a la rúa de Os Canteiros, donde estará la salida.

La entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha sido clave para poder acometer la obra, que contempla también actuaciones en el subsuelo para renovar las redes de saneamiento y abastecimiento, además de reforzar la iluminación y habilitar zonas ajardinadas.