Salceda registra 21 mujeres víctimas de violencia de género

El Concello de Salceda celebró recientemente su mesa local contra la violencia de género para analizar la situación actual, con 21 mujeres sufriendo violencia machista, de las que 19 están en riesgo bajo y dos en nivel medio. La mayoría tienen entre 31 y 45 años, y también existen casos entre los 46 y los 64 años. Igualmente se registran datos preocupantes de mujeres jóvenes.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, recordó que Salceda fue el primer Concello de la provincia en adherirse al sistema Viogen de seguimiento de las víctimas y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en 2020. En este sentido, lamentó la regidora que solo el 12% de los concellos de España están adheridos a este sistema.

La jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación de Pontevedra, María José Rodríguez, hizo hincapié en la importancia de que las mujeres víctimas cuenten con el sistema de prevención y acompañamiento telefónico de ATENPRO, y explicó que su funcionamiento tiene múltiples beneficios, como la geolocalización y las llamadas de acompañamiento por parte de profesionales especializadas.

Durante la sesión también se informó de que Salceda recibió este año una subvención de más de 12.000 euros del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.