Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar

Conducir por Vigo en Navidad puede ser todo un reto, sobre todo en fin de semana. Las zonas más céntricas, desde Vialia a García Barbón, Arenal o Beiramar sufren pequeños colapsos cada hora por el volumen de coches. Pero, además, esta tarde una recua de autobueses del país vecino supuso una dificultad extra, pues dejaron inhabilitada buena parte del carril por el que circulaban.

A esto se sumaron los estacionamientos furtivos e improvisados en la zona del Mar de Vigo que impedían el paso con fluidez.

Buses en Mar de Vigo. / A.O.

Medidas de tráfico especiales

Hoy es un día tipificado como de "Muy Alta Afluencia", igual que mañana. Para facilitar el paso hay una serie de medidas establecidas: