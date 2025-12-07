Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
Desde el centro hasta la plaza de la Industria, el tráfico se vio ralentizado por el gran número de coches
Conducir por Vigo en Navidad puede ser todo un reto, sobre todo en fin de semana. Las zonas más céntricas, desde Vialia a García Barbón, Arenal o Beiramar sufren pequeños colapsos cada hora por el volumen de coches. Pero, además, esta tarde una recua de autobueses del país vecino supuso una dificultad extra, pues dejaron inhabilitada buena parte del carril por el que circulaban.
A esto se sumaron los estacionamientos furtivos e improvisados en la zona del Mar de Vigo que impedían el paso con fluidez.
Medidas de tráfico especiales
Hoy es un día tipificado como de "Muy Alta Afluencia", igual que mañana. Para facilitar el paso hay una serie de medidas establecidas:
- El acceso a la calle García Barbón y Rosalía de Castro desde Gran Vía y Urzáiz (sentido descendente), se habilitará por la calle Cervantes, que cambiará su sentido de circulación ordinario desde Alfonso XIII hacia la calle Urzáiz al sentido contrario, desde Urzáiz hacia la calle Alfonso XIII, desde las 10.00 horas de la mañana del día 28 de noviembre hasta las 22.00 horas del día 01 de diciembre, y desde las 10.00 horas del día 05 de diciembre hasta las 22.00 horas del día 08 de diciembre.
- El acceso a la ciudad desde la autopista AP-9V se hará preferentemente por las salidas 2V (Buenos Aires) y 4V (Isaac Peral y Túnel de Beiramar). La salida por la 5V (Alfonso XIII) se realizará obligatoriamente mediante maniobra de giro a la derecha en dirección hacia la calle Alfonso XIII y García Barbón. A tal efecto, en aplicación de los principios de coordinación y colaboración, a instancias del Ayuntamiento las autoridades competentes para la explotación y gestión del tráfico de la AP-9V realizarán las oportunas comunicaciones a los usuarios.
- A mayores, el Concello solicitará a las autoridades competentes sobre la autovía A-55 la realización de comunicaciones con los usuarios recomendando la entrada a Vigo por la AP-9V y, en el caso del transporte discrecional de viajeros, su obligatoriedad por razón de evitar el «fallo sistémico de la calle Beiramar». A tal efecto, la Policía Local realizará controles de acceso desde la VG-20 hacia Beiramar.
- Queda prohibida la circulación en el tramo comprendido entre la calle Gravina y la calle Cervantes. Acceso a la calle Cervantes en dirección a Alfonso XIII por Gravina y Churruca.
- El tráfico ordinario descendente por la calle República Argentina deberá continuar hacia la calle Rosalía de Castro por el carril izquierdo. El transporte urbano, residentes y garajes de la Travesía de Santiago de Vigo circularán por el carril derecho de República Argentina, permitiéndose el giro hacia la calle García Barbón a estos vehículos, habilitando un carril en sentido contrario delimitado en la calle García Barbón entre la calle República Argentina y la calle Oporto.
- La calle Montero Ríos tendrá permitido el acceso en sentido contrario de circulación desde la calle Olloqui para el uso exclusivo de autobuses turísticos hacia los hoteles del entorno de la Plaza de Compostela.
- En la Plaza de Compostela, entre Velázquez Moreno y Colón, se establece doble sentido de circulación para el acceso de residentes y al aparcamiento desde la calle Velázquez Moreno.
- En la calle Rosalía de Castro, entre Pontevedra y Colón, se establece doble sentido de circulación para acceder a aparcamiento y garajes de Colón.
- En la calle Colón, entre Areal y Rosalía de Castro, se establece doble sentido de circulación para acceso a residentes y aparcamiento desde la calle Marqués de Valadares y Rosalía de Castro.
- La calle Velázquez Moreno, entre Marqués de Valadares y Policarpo Sanz, permanecerá en doble sentido para el acceso y salida al aparcamiento de Velázquez Moreno con ayuda de señalización.
- Se establece doble sentido de circulación reservado únicamente para residentes en la calle Hernán Cortés entre las calles de María Berdiales y Urzáiz, con acceso desde la calle María Berdiales.
- El acceso a la calle Magallanes estará restringido a residentes, garajes y servicio público.
- El acceso a la calle Gil y el tramo de Don Bosco entre Progreso y calle Gil estará restringido a residentes, garajes y servicio público.
- Con la expresada excepción del ámbito de la calle Cervantes, el horario de aplicación de las medidas especiales se estipula a las 18:00 horas, salvo que los indicadores aconsejen su anticipación o demora.
