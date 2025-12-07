Premiadas cuatro iniciativas de jóvenes de A Guarda

La novena gala de los Premios Provinciais da Xuventude, un certamen financiado y organizado por la Diputación, en el que se reconoce el talento joven de la provincia en una docena de disciplinas, premió cuatro iniciativas de jóvenes de A Guarda.

En la categoría de contenido audiovisual, Rosalía Quiroga y Eire García Cid lograron el primer premio por el proyecto @amqaeoc, una propuesta que les valió una dotación económica de 1.000 euros y el aplauso del jurado por su frescura y capacidad comunicativa.

Por su parte, la asociación FOCO (Formación y Cooperación en Europa) fue distinguida con el primer premio en la categoría de iniciativa empresarial. La entidad, con una trayectoria consolidada en el impulso de la cultura como herramienta de transformación social, fue reconocida por su labor en la promoción de la inclusión, la creatividad y la ciudadanía activa entre la juventud. En este caso, el galardón está dotado con 2.000 euros.

El talento de A Guarda también destacó en las categorías de diseño y moda y narrativa, en las que Miguel González Flores obtuvo dos segundos premios, valorados en 600 euros cada uno. Su proyecto «Expositor de gafas para Pementa Eyewear» , mientras que el relato «Un sismógrafo» le valió el segundo premio de narrativa.