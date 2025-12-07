Un postre solidario en Baiona

Por cada cremoso de turrón que pidan sus clientes, el asador María Eugenia de Baredo, en Baiona, entregará un kilo de alimentos a la ONG Ayuda al Mundo Necesitado, la entidad local que lleva 32 años ocupándose de surtir de comida y ropa a vecinos sin recursos. Un proyecto solidario que por primera vez pone en marcha el establecimiento estas navidades «para colaborar con quienes más lo necesitan», explica el gerente, Germán Ojeda.

La campaña durará hasta el 6 de enero y el local habilita también un punto de recogida de alimentos no perecederos. Y si los comensales se olvidan de llevar material también pueden aportar ayuda económica y participar a la vez en el sorteo de una cena para dos personas. Por cada dos euros donados, se les entregará una papeleta.