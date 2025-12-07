Nuevo paso del Puerto de Vigo para compaginar la operatividad con la protección ecológica
Licita un contrato para analizar la flora y la fauna de las aguas interiores portuarias y planificar acciones
El Puerto de Vigo lanza una nueva iniciativa para compaginar la labor logística y la actividad con la protección ambiental, en este caso enfocada a la protección de los ecosistemas existentes en las aguas interiores de las zonas portuarias, que abarcan en este contrato los muelles comercial, náutico-deportivo y de cruceros, astilleros, puerto pesquero y terminal ro-ro.
Con un presupuesto de 48.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, la empresa adjudicataria deberá evaluar elementos como el paramento verticial del muelle, los sedimentos y la columna de agua, analizando detalladamente la biodiversidad, identificando si puede ser la especie de la flora y fauna existente, con un registro fotográfico y la identificación de posibles especies exóticas invasoras.
A partir de los resultados obtenidos en cada subzona, se elaborará un plan de mejora ambiental que incluirá una clasificación de cada zona en función de su estado de conservación, la identificación y priorización de elementos biológicos y químicos que representen un riesgo o limitación para el buen estado ecológico, así como recomendaciones de actuaciones de restauración y medidas correctoras orientadas a mejorar el estado en cada ámbito.
Las empresas interesadas en acometer estos trabajos tienen hasta el 12 de diciembre para presentar sus ofertas, tal y como recoge el anuncio de licitación publicado por la Autoridad Portuaria. Se valorarán tanto las rebajas económicas sobre el presupuesto máximo como el contenido técnico de las propuestas elaboradas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos de grupo Inditex
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- El Hotel Bahía logra el «OK» para su reforma: más de 5,4 millones de euros
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos