Nuevo paso del Puerto de Vigo para compaginar la operatividad con la protección ecológica

El Puerto de Vigo lanza una nueva iniciativa para compaginar la labor logística y la actividad con la protección ambiental, en este caso enfocada a la protección de los ecosistemas existentes en las aguas interiores de las zonas portuarias, que abarcan en este contrato los muelles comercial, náutico-deportivo y de cruceros, astilleros, puerto pesquero y terminal ro-ro.

Con un presupuesto de 48.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, la empresa adjudicataria deberá evaluar elementos como el paramento verticial del muelle, los sedimentos y la columna de agua, analizando detalladamente la biodiversidad, identificando si puede ser la especie de la flora y fauna existente, con un registro fotográfico y la identificación de posibles especies exóticas invasoras.

A partir de los resultados obtenidos en cada subzona, se elaborará un plan de mejora ambiental que incluirá una clasificación de cada zona en función de su estado de conservación, la identificación y priorización de elementos biológicos y químicos que representen un riesgo o limitación para el buen estado ecológico, así como recomendaciones de actuaciones de restauración y medidas correctoras orientadas a mejorar el estado en cada ámbito.

Las empresas interesadas en acometer estos trabajos tienen hasta el 12 de diciembre para presentar sus ofertas, tal y como recoge el anuncio de licitación publicado por la Autoridad Portuaria. Se valorarán tanto las rebajas económicas sobre el presupuesto máximo como el contenido técnico de las propuestas elaboradas.