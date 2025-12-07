Mos enciende una Navidad «con identidad propia»

El Pazo de Mos acogió ayer el acto de encendido de la iluminación de Navidad del municipio. La alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó que «somos un municipio que vive estas fiestas con identidad propia, con orgullo y con una enorme participación vecinal».

Con el encendido, Mos inaugura una programación de Navidad amplia, diversa y pensada para todas las edades, que tiene este año como plato fuerte el Rondallas Fest, que se celebrará el próximo fin de semana y que contará con la presencia del director y actores de la película «Rondallas».