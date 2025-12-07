Una intervención con vendedores ambulantes de A Laxe acaba con un detenido y varios policías locales heridos
El hombre fue arrestado por presunto delito de atentado por reaccionar de forma violenta con los agentes
R. V.
Una intervención de la Policía Local de Vigo relacionada con los vendedores ambulantes existentes en el entorno de A Laxe finalizó este domingo con uno de ellos detenido y con varios agentes heridos, según confirmaron fuentes de dicho cuerpo municipal.
Los hechos ocurrieron en torno a las doce del mediodía, cuando la Policía Local acudió hasta esa zona portuaria, donde es habitual la presencia de vendedores con productos de imitación como bolsos, cinturones, camisetas o carteras. Las fuentes consultadas señalan que suelen actuar a requerimiento de la Autoridad Portuaria o de comerciantes ya que dicha actividad requiere de autorización.
Retirando mercancía
Cuando estaban con uno de los vendedores retirando la mercancía que tenía expuesta a la venta, hasta allí acudió otro, de nacionalidad senegalesa, que supuestamente, con una conducta agresiva, habría empezado a increpar y a amenazar de muerte a los agentes.
Ante esta situación, los policías allí personados le pidieron que se identificara, a lo cual se negó, tratando de marcharse de allí. Cuando lo interceptaron, habría reaccionado con violencia, motivo por el cual finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. La Policía Local afirma que varios agentes resultaron con lesiones con motivo de dicha intervención.
