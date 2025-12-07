Inquilinos alertan de incrementos del alquiler que superan los límites legales

Hay caseros que están actualizando las rentas de los alquileres por encima de lo que marca la ley. Es una de las advertencias que lanza el Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño. Aseguran desde esta entidad que se trata de uno de los casos de vulneración de derechos más presente en nuestra ciudad, así como el uso fraudulento de la recuperación de la vivienda para el propietario o el rechazo a la renovación de contratos para poder hacer subidas abusivas posteriormente. Mencionan unos cuantos más: no acometer los arreglos necesarios en el piso o la casa de la que es dueño, no devolver la fianza «sen a debida xustificación», incluir cláusulas abusivas como el pago del seguro de impago, exigir requerimientos excesivos o la discriminación en el acceso.

Según el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, durante la vigencia del contrato, el precio del alquiler se podrá actualizar cada año si se ha pactado de forma expresa. Si se ha establecido, pero no hay detalle sobre la metodología de referencia, se aplicará la variación anual del Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) a fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de renovación del contrato. En cambio, si no se ha pactado actualización anual, esta no se producirá mientras tenga vigencia el contrato de arrendamiento. Así lo explican desde el portal inmobiliario Idealista, el más usado en la búsqueda de un hogar en alquiler.

Añaden que el indicador más usado en los contratos de arrendamiento es el IPC y su renovación podrá realizarse anualmente. «Para ello, habrá que aplicar el valor publicado dos meses antes de la revisión de la renta, ya que el dato oficial suele publicarse el día 15 de cada mes y hay que avisar con un mes de antelación al día que se deba pagar la nueva mensualidad actualizada», aclaran.

En todo caso, indican que, «según la fecha en la que se produzca la actualización del contrato, la subida de la renta puede variar». Todos los contratos de arrendamiento que se actualizaron entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2024 se desvincularon del IPC, medida tomada por el Gobierno central para que los inquilinos no sufriesen más el contexto inflacionario. En 2022 y 2023, podían subir como máximo un 2%. En 2024, estuvo limitado al 3%. «Ahora bien, si el valor del IPC era inferior al 2% y 3% del límite, respectivamente, se actualizaba por ese valor», indica Idealista.

Un nuevo índice

Añaden desde Fotocasa, otro portal inmobiliario muy utilizado, que, para 2025, el INE ha creado un nuevo índice por el cual se actualizan los precios de los alquileres de vivienda habitual que se hayan firmado desde la publicación en el BOE de la Ley de vivienda. De esta forma, todos los alquileres de vivienda habitual que se hayan firmado antes de la entrada en vigor de la norma (25 de mayo de 2023) se actualizan por lo pactado entre las partes —generalmente, el índice más usado es el IPC—, pero, como apostillan desde Idealista, los contratos firmados después de la entrada en vigor de la ley se actualizan por el nuevo índice establecido por el INE, que se define como el valor mínimo entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada (actualmente, es del 2,25%).

El inquilino puede denunciar una subida de alquiler ilegal en varios organismos públicos. En Vigo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) tramita reclamaciones de consumo relacionadas con abusos en contratos. También puedes acudir al Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGC) si la subida vulnera derechos del consumidor. Además, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) puede intervenir cuando hay infracciones en materia de vivienda, especialmente si la renta supera límites legales o afecta a zonas tensionadas. Para casos más complejos, también es posible acudir a los juzgados civiles. Reunir contrato, notificaciones y recibos facilitará la tramitación de la denuncia.