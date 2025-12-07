El Hotel Bahía logra el «OK» para su reforma: más de 5,4 millones de euros

Fijar la vista en el Hotel Bahía, una de las piezas clave del skyline vigués, es lo más parecido a meterse en una máquina del tiempo. Sus característicos azulejos de color azul claro, la cartelería de antaño, los desperfectos en el exterior o la vegetación que saluda desde la fachada acompañan al viandante en este viaje, el cual tiene ya fecha de caducidad. La Xerencia Municipal de Urbanismo ha concedido a la sociedad anónima Hotel Bahía de Vigo la licencia de obras para la reforma interior y la rehabilitación del edificio, situado en el número 24 de la calle Cánovas del Castillo, besando el Náutico y la ría, una de las zonas más turísticas y privilegiadas de la ciudad.

El proyecto permitirá su adecuación para pasar de ser un establecimiento de cuatro estrellas a uno de cuatro estrellas superior, como ya lo es el Attica21 de Samil —son de cinco estrellas Los Escudos y el Nagari—. Dispondrá de un total de 141 habitaciones —cuatro individuales, 10 familiares y 127 dobles; actualmente, cuenta con 91— y capacidad para cerca de 300 huéspedes. El inmueble, de 1970, suma 10.228,09 metros cuadrados de superficie, como consta en la licencia emitida por el Concello. La actuación tiene un presupuesto de ejecución que supera los 5,4 millones de euros y contempla mejoras en accesibilidad, seguridad y distribución interior. En la primavera del año pasado, comenzaron las demoliciones interiores.

Bahía Nuevo / FdV

La joya de la corona de la reforma es la modificación exterior: se proyectan nuevas fachadas —la principal, hacia Cánovas del Castillo, pero también las que saludan a las calles Pescadería, Baixada á Fonte y Mestre Mateo—. El objetivo: mejorar la estética, la eficiencia energética con aislamiento térmico y la estanquidad frente al agua. El plan de transformación supone despedir los azulejos azules tan característicos del bloque —por cuestiones estéticas, pero también de seguridad— para dar paso a un conjunto en el que dominará el blanco: acabado en granito con gris suave en las plantas baja, primera y segunda, donde se modificará la cartelería; un espacio acristalado con aluminio lacado gris en la tercera altura a modo de transición —será el comedor, que tendrá conexión a la terraza—; y planchas de aluminio blancas desde la cuarta hasta la última planta, la 17, con detalles en gris.

Salas polivalente y gimnasio

La obra incluye la remodelación de espacios comunes y circulaciones, además de la adecuación de vestuarios y zonas de servicio para facilitar la integración laboral de personas con movilidad reducida. Habrá ocho habitaciones adaptadas y se reforzará el inmueble en materia de seguridad contra incendios. A su vez, incorporará salas polivalentes, gimnasio, habitaciones familiares y habitaciones comunicadas, además de dos nuevos ascensores —uno para complementar los dos existentes y otro destinado al servicio—.

La actuación supone, asimismo, sobreelevar la actual fachada hasta los 2 metros de altura desde el nivel del suelo para mejorar la integración de las instalaciones del edificio relacionadas con el acondicionamiento del aire, la ventilación, la telecomunicación y los ascensores. Los rótulos se proponen en el techo de la segunda planta en la fachada principal y en la fachada posterior —en la planta 17—. Las plantas mantendrán el bloque de dos ascensores de clientes, que se ampliará con un tercero, y dispondrán de dos nuevos núcleos de escaleras, una para clientes y otra para servicio, conectadas con la zona de apartamentos mediante puertas cortafuegos.

El interior será objeto de una renovación integral, con nueva distribución ajustada al estándar de cuatro estrellas superior, mobiliario renovado, nuevos materiales de acabado en pasillos y habitaciones y baños completamente actualizados con nueva tabiquería, sanitarios y red de saneamiento y fontanería. Las instalaciones también se modernizarán con climatización, iluminación más eficiente y confortable, paneles solares, actualización de redes eléctricas y de telecomunicaciones y reforma de la instalación de cocina.

Comienzo de las obras en febrero

Según trasladaron fuentes conocedoras de la actuación a FARO el pasado verano, la previsión de la propiedad, la sociedad Ferreiro Properties SL, del compostelano Rafael Ferreiro —adquirió el hotel en noviembre de 2022—, es que las obras de reforma del emblemático edificio se inicien en febrero, una vez superada la temporada navideña. La reforma integral, que impondrá el cierre del establecimiento durante un tiempo, se ejecutará después de que la sociedad lograse con dificultades el acuerdo con los dueños de los pisos (una treintena de propiedades situadas en las plantas superiores del edificio), sin unanimidad. El bloque no está catalogado al no poseer elementos que se deban proteger.