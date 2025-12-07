Una empresa de Vigo, clave para diseñar la estrategia estatal que medirá el impacto de catástrofes en la salud mental

Ideara Investigación, una empresa con sede en Vigo, será la pieza clave para que el Ministerio de Sanidad cuente con una estrategia estatal que permita hacer frente al impacto de catástrofes naturales en la salud mental de la población, como por ejemplo la dana que el 29 de octubre de 2024, derivó en una auténtica catástrofe especialmente en la provincia de Valencia, donde perdieron la vida 220 personas y se produjeron infinitos destrozos materiales en una larga lista de municipios, afectando a hogares y negocios, con el consiguiente impacto en la vida de los vecinos.

Ante esto, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, dirigido por Fernando Simón, ha tenido que coordinar la vigilancia del impacto de estos hechos en el bienestar de la población, pero las cuestiones relativas a la salud mental requerían de medidas específicas y, por ello, el Ministerio decidió licitar un contrato de casi un millón de euros para realizar un estudio que será fundamental para tejer un plan que mida el impacto de la Dana, pero también de catástrofes similares en el futuro, en el estado de salud mental de la población.

El contrato acaba de ser adjudicado a Ideara, empresa que ya se prepara para realizar el intenso trabajo de campo que le espera por delante durante los próximos tres años. El primer desafío será la consecución de una muestra de 23.318 hogares distribuidos en 37 municipios valencianos que suman una población de 596.723 habitantes en los que residan al menos 7.773 menores, para así poder llegar a una muestra final de al menos 8.153 adultos y 2.718 menores.

Una vez seleccionada esa muestra, Sanidad entregará a Ideara otro listado con direcciones de hogares seleccionados aleatoriamente a los que se invitará, mediante correo postal, a participar en el estudio. En la primera oleada, la empresa viguesa deberá llevar a cabo al menos 10.871 entrevistas efectivas, con los seleccionados teniendo que someterse los dos años siguientes a nuevas entrevistas.

«É un reto bastante complicado, porque haberá que despregar unha rede ampla nun período de tempo corto, con un mínimo de 50 ou 60 entrevistadores e unha liña telefónica habilitada. Esperemos que todo vaia ben porque será complexo ó ser un tema de actualidade e que toca moitos aspectos emocionais», explica el gerente de Ideara, Arturo Bustelo, convencido en todo caso del potencial de su empresa, que tras más de dos décadas de trayectoria está acostumbrado a realizar trabajos sociológicos para administraciones públicas, aunque este será el contrato más cuantioso y, quizá, con mayor repercusión al que se han enfrentado.

«Seguro que terá repercusión, porque é algo moi interesante», añade Bustelo, que deja claro que la labor de Ideara será recopilar toda la información bruta y depurarla para que, con posterioridad, otros actores, la lleven al papel en forma de estrategia para garantizar la salud mental de potenciales afectados por catástrofes como la vivida hace poco más de un año en Valencia, con secuelas todavía visibles. Vigo podrá presumir de haber puesto su granito de arena gracias al papel de Ideara.