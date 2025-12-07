¿Por qué conviven vecinos y huéspedes en el Hotel Bahía de Vigo?

En el Hotel Bahía, elemento fundamental de la fachada marítima de la ciudad, conviven huéspedes con vecinos. Es una realidad curiosa, para nada habitual en alojamientos de este tipo. Las nueve primeras plantas tienen habitaciones para clientes y las ocho restantes están ocupadas por apartamentos: una treintena, la mitad aproximadamente, son de particulares —viven ellos o están en alquiler residencial o temporal— y la otra mitad forma parte de la oferta hotelera.

El proyecto partió de un grupo de médicos que, con visión de futuro, decidieron apostar por un hotel en la ciudad que tuviera vistas al mar. Querían levantar un edificio que marcara el panorama urbano y que luciera la categoría de cuatro estrellas. La motivación: el único establecimiento de este nivel, el histórico Hotel Continental, había sido derribado apenas unos meses antes, dejando un vacío en la oferta hotelera viguesa.

Borja Melchor

La construcción avanzaba con varias plantas levantadas cuando los promotores se toparon con un obstáculo: la falta de fondos para culminar la obra. La solución fue tan pragmática como singular: un uso mixto de carácter residencial. Una parte del bloque se destina al hotel, mientras que la otra se vende como apartamentos privados con el objetivo de financiar la finalización del edificio. Años más tarde, la empresa propietaria logró recomprar determinadas viviendas y recuperar algunas plantas para el negocio hotelero.

Un presupuesto de 100 millones de pesetas

La primera piedra se colocó el 4 de mayo de 1968 en un acto solemne que reunió a representantes municipales y eclesiásticos, entre ellos, el párroco de Santa María. Estuvieron el presidente y varios miembros del consejo de administración de Lage SA, propietaria del antiguo mercado de A Laxe —ubicado donde ahora se levanta el Bahía; llevaba tiempo sin actividad— y promotora del hotel, junto al director de Meliá, empresa de la que formaba parte Lage SA. El presupuesto de la obra para levantar el complejo, uno de los edificios más altos de Vigo, superó los 100 millones de pesetas.

El hotel comenzó a operar en 1970, aunque la inauguración oficial se celebró semanas después, ya en 1971. Las cifras de visitantes actuales nada tienen que ver con las de antaño. Este panorama explica las crecientes inversiones en alojamientos: más viviendas de uso turístico o nuevos hoteles, como el Attica21 o el Exe.