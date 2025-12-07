La biblioteca de Nigrán amplía horario por los exámenes
REDACCIÓN
Nigrán
Desde este martes 9 hasta el 22 de diciembre y del 7 de enero al 25, la sala de estudio de la biblioteca de Nigrán amplía su horario con motivo de los exámenes universitarios. Estará abierta de 8.00 a 23.00 de lunes a viernes y de 10.00 a 20.00 sábados y domingos. Los días 24, 27 y 31 de diciembre cerrará, igual que el 3 de enero, mientras que el día 5 solo estará operativa de 9.00 a 15.00.
