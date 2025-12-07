Las atracciones de la Navidad de Vigo por las que aún se espera

A la oferta de la Navidad de Vigo liderada por la noria gigante, las pistas de hielo de Samil y Vialia y el Circo de Nadal, se sumarán próximamente más protagonistas. Lo harán con retraso: en pleno puente de la Constitución, todavía están en trámite, según informó el Concello a este periódico. Vecinos y visitantes tendrán que esperar más para disfrutar de estas actividades llamadas a fortalecer la parrilla de ocio local.

Son las atracciones infantiles ubicadas junto a la noria gigante, un clásico de estas fechas, así como el tren y la pista de hielo infantiles de la plaza de Vialia, dos novedades de la Navidad de Vigo 2025-2026. En este grupo, también está la exposición de Las guerreras K-pop, que promete más de un centenar de ilusiones ópticas en la explanada del Náutico.

Hoteles llenos

El mal tiempo no ahuyentó a los visitantes el fin de semana: hoteles y pisos turísticos llegaron a colgar el cartel de completo. La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) celebró los buenos niveles de demanda durante este fin de semana en la provincia tras comprobar que «la ocupación media en Pontevedra se situó en torno al 80%, una cifra que se debe en gran parte al tirón de Vigo, ya que, restando el efecto de la ciudad, la mayoría de los municipios se sitúan por debajo del 70%».

Los hoteles del centro de Vigo registraron una ocupación completa (100%), especialmente, en la noche del sábado, impulsados por la elevada afluencia de visitantes. Según Feprotur, «los establecimientos valoran estos resultados no solo por la ocupación, sino también porque se ha trabajado con buenos precios, lo que permite mantener la rentabilidad en un momento clave del año».