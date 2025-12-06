Venezolanos se manifiestan en Vigo en apoyo a María Corina Machado
Bajo el lema 'El Nobel es nuestro', los manifestantes, que portaban banderas y carteles, iniciaron la marcha frente al Concello y finalizaron en la plaza Elíptica
La comunidad venezolana ha salido a la calle en Vigo, este sábado, para mostrar su solidaridad con la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y contra la «narcotiranía» de Nicolás Maduro.
La marcha, convocada por Venezuela Vente el partido de María Corina bajo el lema 'El Nobel es nuestro', comenzó sobre las 18.00 horas frente al Concello y finalizó en la plaza Elíptica.
Durante el recorrido, los presentes, que llevaron las linternas de sus teléfonos móviles encendidas, portaron banderas de Venezuela y carteles donde se podía leer 'El Nobel ilumina el camino de la libertad' o 'El Nobel es de todos los venezolanos'.
Además, las pancartas estaban acompañadas de imágenes de guacamayos rojos, un ave típica y emblemática del país latino, que se convirtió en un símbolo popular de esperanza, libertad y resistencia.
Estas marchas se producen cuatro días antes de se entregue el Nobel de la Paz a María Corina Machado que, según ha confirmado este sábado el Instituto Nobel noruego, asistirá a la ceremonia de entrega que se celebrará el próximo 10 de diciembre en Oslo.
La líder de Venezuela Vente fue reconocida, el pasado 10 de octubre, con el premio Nobel de la Paz por su «incansable esfuerzo» para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición «justa y pacífica» de «la dictadura a la democracia».
El jurado determinó que Machado, a la que definió como «una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida», se ha visto «obligada a vivir escondida» y permanece dentro de Venezuela, «una decisión que ha inspirado a millones» de personas.
