Sanitarios se forman en calidad asistencial

Participantes del curso.

Profesionales «referentes» de los servicios hospitalarios y de atención primaria del Área Sanitaria participaron en un curso-taller de formación en calidad asistencial y seguridad del paciente. El objetivo: humanizar todavía más los cuidados.

