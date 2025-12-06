Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer gran homenaje a la «marea azul»

La I Gala del Voluntariado organizada por la Fundación Provincial Banco de Alimentos en la sede de Afundación homenajeó a su marea azul por el 30 aniversario de la entidad. Reunió a unos 400 voluntarios y se puso en valor su solidaridad, empatía y compromiso con los más vulnerables.

