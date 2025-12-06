Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una «pop-up» que pone en valor el rural gallego

La Tita Rivera y el Mercado de la Cosecha lanzan Ruralaiser, una tienda efímera «que invita a regalar productos gallegos auténticos y con alma rural». Abre del 5 de diciembre al 5 de enero en el local adjunto a La Tita Rivera Vigo (Praza de Compostela, 18).

