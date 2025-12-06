Ilusiones ópticas y el circo fortalecen la oferta navideña de Vigo

La Navidad de Vigo, cada vez más famosa por sus millones de luces led y sus adornos gigantes llenos de color, como la noria, el árbol de Porta do Sol o el muñeco de la explanada de Vialia, dio un paso adelante este fin de semana. Regresó el Circo de Nadal en la avenida de Castelao, cuyo reestreno, previsto la semana pasada, se aplazó por el mal tiempo. Y aterrizaron en la explanada del Náutico Las guerreras K-pop: una muestra con más de un centenar de ilusiones ópticas con el reclamo del largometraje más visto de la historia de la plataforma Netflix.

Son planes a cubierto que vecinos y visitantes deberán tener en cuenta los próximos días, ya que, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan lluvias en Vigo, al menos, hasta el viernes 12, última fecha sobre la que aporta información.

Vigueses y visitantes sortean como pueden las lluvias para disfrutar de la Navidad / Jose Lores

En esta lista, también destaca el Belén monumental de la Casa das Artes, elaborado por la Agrupación Belenista «La Morana» (Zamora). Junto al Circo de Nadal, hay una exposición de dinosaurios, con réplicas a tamaño real.

El agua, en todo caso, no ahuyentó a los turistas. Los hoteles se llenaron la pasada madrugada, por lo que algunos visitantes se tuvieron que hospedar en otros concellos. A pesar del agua, vecinos y foráneos disfrutaron del nuevo mercado de la cubierta de Vialia, coronado por un gran árbol iluminado: el alcalde, Abel Caballero, protagonizó el acto de encendido. La rampa de trineos permanece cerrada por las lluvias.