El Ifevi ruge con los espectaculares «monster trucks»
Reúnen a 6.000 personas este fin de semana en el recinto ferial de Cotogrande
Los «monster trucks», camionetas o todoterrenos gigantes modificados —ruedas enormes, suspensión muy elevada y potencia extrema—, dejaron boquiabiertas a las 3.000 personas que disfrutaron de su espectáculo en el Ifevi, el primero del fin de semana, cargado de saltos, derrapes y destrozos.
Mañana, turno para la segunda sesión, con otros 3.000 afortunados en las gradas del recinto ferial de Cotogrande, que ya los había acogido en 2022. Las entradas, que se pusieron en venta por 18 euros para los niños y 22 para los adultos, se agotaron rápidamente.
Los asistentes se quedaron con ganas de ver a The Meg, un todoterreno engalanado como un tiburón: no salió por un problema técnico. Fueron muy aplaudidas las acrobacias de los pilotos en moto, coche, quad o tractor.
