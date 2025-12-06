El Gobierno municipal destina 466.000 euros a la ejecución de muros

La Junta de Gobierno Local dio luz verde a varias licitaciones de obras por 446.000 euros: rehabilitación del muro de cierre y contención en el Camiño Galindra y ejecución de un muro de contención en el CEIP Valle Inclán y de otro en el Camiño da Igrexa. Además, dio el OK a los proyectos de humanización de las calles Tomiño y Soutomaior.