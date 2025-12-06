Dos de cada diez universitarios dejan sus carreras a los tres años de empezarlas

Dos de cada diez estudiantes de la UVigo dejaron sus carreras durante los tres años posteriores a estrenarse en las aulas. La tasa de abandono, uno de los indicadores que determinan los fondos destinados por la Xunta a las universidades en el plan de financiación plurianual, fue la más alta en el curso 2024/25 desde 2018, un 21,7%. Y entre los títulos con más renuncias se sitúan varias ingenierías, así como dos grados vinculados a Turismo.

Según los datos publicados por la propia institución, de los 3.340 alumnos matriculados por primera vez en el curso 2022/33 un total de 727 decidieron no continuar sus estudios. Y en el caso del doble título en Turismo y Geografía e Historia, el grado de Turismo y el de Ingeniería Química lo hicieron más de la mitad de los inscritos.

También fue elevado el porcentaje en tres grados de Industriales –Ingeniería Química, Eléctrica y Tecnologías Industriales–, donde abandonaron las aulas, respectivamente, 30 de los 57 alumnos iniciales, 24 de 52 y 31 de 73.

Les siguen Ingeniería Forestal (38,4%), Dirección y Gestión Pública (37,5%), Ingeniería de Telecomunicación (37,35), ADE en el campus de Vigo (36,8%) e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos (36,3%). En el grado de Derecho abandonaron sus estudios 22 de los 67 alumnos matriculados tres años antes (32,8%), y en Ciencias del Mar, donde habían comenzado 70 inscritos, se marcharon 21 (30%).

Porcentajes similares se alcanzaron en Economía, donde renunciaron 16 de los 54 alumnos, y en Comercio, que despidió a 24 de 82.

Dos carreras de la UVigo no registraron ningún abandono durante el periodo del informe, Relaciones Internacionales, que se imparte junto con la UDC en Ourense, y el doble grado de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica.

Otras carreras tecnológicas con apenas renuncias son Ingeniería Mecánica en el CUD de la Escuela Naval de Marín (5%) e Ingeniería Biomédica (7,6%). Y también registran muy pocos abandonos Educación Primaria e Infantil de Pontevedra (5,6% y 5,4%), Enfermería en Pontevedra y el Meixoeiro (8,3% y 12%), Traducción e Interpretación (9,7%), Filología Aplicada (9,5%), ADE/Derecho en Vigo (10%) y Biología (10,2%).

La tasa de abandono se reduce significativamente en los másteres, cuyos alumnos se matriculan de forma más consciente en los estudios que quieren realizar. Solo el 8,6% de los matriculados abandonaron tres años después, esto es, 99 de 1.146, reduciendo incluso la media del informe anterior, que se situaba en un 10,2%.

tasa de abandono de la uvigo / Hugo Barreiro

Los mayores porcentajes se registraron en programas interuniversitarios que ofrecen pocas plazas en cada uno de los campus implicados. Es el caso de Desafíos de las Ciudades, donde se marchó el único alumno matriculado en la UVigo, o los de Inteligencia Artificial y Química y Química Industrial, con 2 y 10 inscritos de partida y una tasa de renuncias del 50%.

Un 4% se cambian a otros títulos dentro de la institución

El 7,6% de los alumnos que empezaron sus grados en 22/23 ya se habían cambiado de carrera, dentro o fuera de la Universidad de Vigo, en el curso 24/25. Los que se decantaron por continuar en la institución fueron 138, un 4,13% de todos los inscritos, una cifra ligeramente inferior a la del curso anterior (4,72).

La mayoría de carreras con mayor tasa de cambio interno coinciden con las de más abandonos: Turismo/Geografía e Hª (42,8%), Ingeniería de los Recursos Mineros (18%) , Ingeniería Química (14%), Ingeniería en Tecnologías Industriales (13,7%) , Ciencias del Mar (12,8%) , Ingeniería Eléctrica (11,5%) y Turismo (11,3%).

Otros 118 estudiantes (3,5%) optaron por trasladarse a otras universidades. Los porcentajes más elevados se registraron en Derecho del campus de Vigo (16,4%), Ingeniería Química (10,5%), Ingeniería en Organización (10,1%), Enfermería del Meixoeiro (10%), Lenguas Extranjeras (8,16%) e Ingeniería Forestal (7,6%).