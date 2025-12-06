Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG considera una «chapuza» la reforma de las pistas de atletismo

El BNG critica la «chapuza» del gobierno municipal en las obras de reparación de las pistas de atletismo de Balaídos. Denuncia que «o material empregado para parchear o tartán é esvaradío» y «xa provocou caídas, con charcos en diferentes puntos e cun repintando que deixou liñas torcidas ou sen pintar».

