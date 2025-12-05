Vithas Cadarso, referente en cirugía refractaria
La Clínica Cadarso, que concentra toda la actividad oftalmológica de Vithas en Vigo desde 2025, es el único centro del sur de Galicia con tecnología láser de femtosegundo para la cirugía refractiva y de cataratas, además de contar con metodología avanzada para el diagnóstico precoz y el tratamiento del queratocono. En total, se ha invertido en la clínica 1,7 millones de euros para adquirir los equipos necesarios. Su actividad creció un 45,5% en consultas y el 39% en cirugías.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
