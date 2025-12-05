Vigo reivindica por el Día de la Constitución la «independencia judicial» y la necesidad de una vivienda digna

El acto conmemorativo del Día de la Constitución en Vigo se convirtió en una reivindicación no solo de la Carta Magna en su 47 aniversario, sino también del poder judicial y del municipalismo por boca del autor del bando de esta edición, el juez decano de Vigo, Germán Serrano, y del alcalde de la ciudad, Abel Caballero. El acto, celebrado este mediodía en el Museo Marco, reunió a diferentes personalidades civiles y militares. Debates como el de la independencia judicial y su falta de medios o temas candentes como las dificultades del acceso a la vivienda marcaron el tradicional evento que cada año se organiza en la ciudad para celebrar el aniversario de la Carta Magna.

Simulando una carta enviada por la Constitución a «uno de sus hijos» como es el poder judicial, Germán Serrano inició su lectura destacando que casi medio siglo después de la entrada en vigor de la Constitución y los cambios en el poder judicial, «se le ve joven y garboso como garante de libertad y seguridad en una encrucijada histórica», haciendo referencia al protagonismo que distintos procesos judiciales han ganado en los últimos tiempos. «Ando preocupado porque hablan demasiado de ti cuando, como ha sucedido toda la vida, es mejor siempre pasar desapercibido con trabajo oculto y altura técnica, resolviendo problemas de los ciudadanos y contribuyendo a la paz social».

Serrano rechazó las «etiquetas» que se ponen a los jueces. «Me quita el sueño que os etiqueten, os dividan, polaricen entre conservadores y progresistas, rojos y azules, carcas y modernos, una división que procede de una época gris que la inmensa mayoría no conocéis porque no os dio tiempo a votarme», subrayando los casi 50 años que han pasado ya desde la aprobación de la Constitución.

El juez decano de Vigo remarcó el papel clave de la judicatura dando uso a la Carta Magna «para impregnar las resoluciones de conflictos, guardando los principios y garantizando libertad, igualdad y justicia porque aquí todos los ciudadanos caben, sin discriminación alguna por lugar de nacimiento, sexo, raza, lengua o situación socioeconómica». En este sentido, Serrano hizo hincapié en las resoluciones que no acaparan tantos titulares como otros procesos, «esas que tanto me gustan porque hacen feliz a la gente de forma discreta e hinchan el corazón».

El bando abordó también el manido debate de la reforma de la Constitución, defendiendo la «necesidad de un retoque que nunca le viene mal a nadie», pero lamentó el clima de polarización política que aleja cualquier modificación. «Para afrontar esto, hace falta un escenario de consenso que no se vislumbra porque no veo diálogo ni capacidad de escucha, ni puntos comunes pese a que siempre los hay y así no llegamos a ninguna parte».

Para concluir, no perdió la ocasión, tampoco, de referirse a la mayor reforma judicial en décadas que ha impulsado el Gobierno, pendiente de su tramitación parlamentaria. «Te han cambiado la vestimenta decimonónica, pero sin medios materiales ni personales, pero estoy tranquilo porque tengo marcada a fuego la independencia judicial, que es lo que mantiene con lustre últimamente el estado de derecho», finalizó Serrano.

A continuación, Abel Caballero fue el encargado de cerrar el breve acto en el Marco con una intervención cargada de entusiasmo «porque despois de 47 anos seguimos a celebrar non só a Constitución máis longa da historia, senón un proceso democratizador que continúa a ser exemplar no mundo, con avances que parecían impensables, creando un estado de benestar, un sistema de pensións, unha educación pública, infraestruturas ou servizos sociais que son un modelo».

En clave global, el alcalde de Vigo mostró su preocupación por distintas corrientes actuales «que cuestionan valores básicos e centrais como a igualdade ou a transición ecológica», criticando en varias ocasiones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contraponiendo a esa globalización el papel que, en su opinión, juegan cada vez más las ciudades «marcando o rumbo, impulsando avances e determinando a calidade de vida da xente».

Por ello, Caballero aprovechó para reivindicar que las entidades locales, claves en la organización territorial del Estado, sean cada vez más tenidas en cuenta «porque non se están cumprindo artigos da Constitución que falan do financiamento das cidades por parte das autonomías nun momento en que Vigo ten que facerse cargo de tantas competencias que lle corresponderían á Comunidade Autónoma», a la que recriminó, entre otras cosas, que su aportación financiera se reduzca a 6,4 millones al año cuando el Estado aporta 122 millones y los tributos locales 173.

El regidor ahondó en uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía como es la vivienda, recogiendo la Constitución en su artículo 47 el derecho a tener una digna. «Durante estes últimos 15 anos, en Vigo houbo un abandono da Xunta na promoción de vivenda pública a prezos tasados, con apenas 62 cando a demanda é de máis de 7.000 cando teñen a competencia exclusiva e o financiamento que perciben desde o Goberno de España, polo que hai unha clara falta de vontade política».

Tras repasar otros asuntos como el sistema público de salud o «incumprimentos no eido das políticas sociais nos que as autonomías ceden ás entidades locais competencias sen financiamento que temos que asumir pola inacción da Comunidade Autónoma», Caballero reclamó que cuando se aborde una modificación de la Constitución, «a experiencia acumulada debe servirnos para demanda unha maior capacidade de actuación para as cidades, que son os núcleos básicos nos que se desenvolve a sociedade». Así, el alcalde de la ciudad concluyó reivindicando el «avance imparable de Vigo liderando unha profunda transformación ligada ás persoas, con sentimento de pertenza, despois de anos nos que quedou historicamente atrasada».