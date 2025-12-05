Un taxista de Vigo acepta dos años de cárcel por agresión sexual a una clienta

Un taxista vigués aceptó este viernes dos años de prisión por agredir sexualmente a una clienta que había subido al vehículo con un grupo de amigos. Los hechos ocurrieron cuando se quedaron solos y el hombre llevó a la mujer a un descampado, donde ocurrió el ataque sexual.

La vista de conformidad por estos hechos ocurridos en agosto de 2024 se celebró en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. El hombre se conformó con dos años de prisión, otros cinco de prohibición de aproximarse a menos de 10 metros de la víctima y de comunicarse con ella e igual tiempo de libertad vigilada, concediéndosele la suspensión de la ejecución de la pena de prisión condicionado a que no delinca en esos cinco años y a qué se someta a un programa de educación sexual.

Se le aplicó una circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño ya que ya consignó los 9.000 euros de indemnización a la mujer, motivo por el cual la Fiscalía rebajó su petición inicial, que era de 12 años de cárcel. La acusación particular se adhirió a este acuerdo.

El acusado en la sala de vistas se mostró conforme con la pena, pero inicialmente dijo que él no había abusado sexualmente “de nadie”. Ante las preguntas de la magistrada de que debía conformarse también con los hechos para materializar el acuerdo, finalmente confesó.

La sentencia no será firme. La defensa se reservó su derecho a recurrir en apelación al mostrar su disconformidad con uno de los términos de la condena, la de la prohibición de ejercer una profesión u oficio que requiera contacto con menores de edad, si bien el tribunal advirtió en la sala que esa es una “imposición legal” asociada a la condena.