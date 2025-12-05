Las tarifas del taxi en Vigo suben un 1% en 2026: así quedan los precios

Las tarifas del taxi en Vigo subirán un 1% a partir del 1 de enero de 2026, según la propuesta que el Concello ha decidido informar favorablemente tras analizar la solicitud de las asociaciones del sector. Se trata de un incremento equivalente al IPC del transporte en Galicia, el máximo permitido por la normativa municipal, muy por debajo del aumento real de los costes de explotación de los taxistas, quienes aseguran que se dispararon este año un 6,09%. Las nuevas tarifas deberán recibir ahora la autorización final de la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta.

Con la actualización prevista, la tarifa mínima diurna (Tarifa 1) pasará de 4,21 a 4,25 euros, mientras que la nocturna y de festivos (Tarifa 2) subirá de 4,47 a 4,51 euros. El precio por kilómetro quedará fijado en 1,14 euros en horario laboral y 1,30 euros en horario nocturno o festivo. También aumentan ligeramente los suplementos: el de aeropuerto pasa a 5,31 euros, el del Ifevi a 3,71 €, y el de maletas a 0,68 euros. En Navidad, el extra del 25 de diciembre y 1 de enero será de 2,65 euros, tras aplicar un redondeo técnico indicado por la administración autonómica.

El Concello avala la revisión tras constatar que los gastos de personal, explotación y vehículo continúan al alza. El estudio económico entregado por las asociaciones refleja un coste anual de 44.468 euros por taxi en 2025, frente a los 41.913 del año anterior. La mayor presión procede del incremento del precio del combustible y, sobre todo, del fortísimo encarecimiento de los seguros, cuyas primas crecieron de media más de un 75%, situándose entre un 15% y un 25% por encima del ejercicio previo.

Impacto económico por la llegada de Uber

Las asociaciones del taxi advierten del impacto económico derivado de la actividad irregular de plataformas como Uber, a las que acusan de operar servicios urbanos “en clara competencia desleal”.

Vitrasa

Fuentes municipales avanzan que, en las próximas semanas, se aprobará e informará de las subidas del precio del billete de Vitrasa.