El Puerto amplía a 2027 la racha de los cruceros

El Puerto confía en que la racha del tráfico de cruceros se extienda al menos hasta 2027. Este año se cerrará en torno a 123 escalas y 310.000 pasajeros, y la previsión es que en 2026 se alcancen cifras similares (habrá una escala triple, trece dobles y diez inaugurales) y en 2027 se mejoren todavía más los datos. Para anticiparse a este volumen de actividad, la Autoridad Portuaria reunió ayer la Comisión Blue Growth de tráfico de cruceros, en la que se constataron los frutos de la intensa labor comercial desarrollada por el puerto en los últimos ejercicios.

Tras la exitosa operativa de embarque protagonizada el pasado martes a bordo del Marella Discovery, ayer el Muelle de Trasatlánticos dio la bienvenida en una escala no prevista del buque Amera, a la que seguirán el MS Hamburg (11 de diciembre), el AIDAmar (18 de diciembre) y una doble escala el día 24, de la mano del Ambition y el Arcadia, que serán los encargados de cerrar la temporada actual.