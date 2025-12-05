Profesores de Vigo y área se unen para mejorar la enseñanza

Si hace décadas era el sector industrial y de la automoción el que protagonizaba el «ruido» y la lucha por la dignificación de la profesión, a las más que recurrentes manifestaciones en favor de la sanidad pública se unen ahora los profesionales de la educación erigiéndose como voz de las protestas y el descontento hacia la administración. En los tres meses que llevamos de curso, el colectivo docente secundó tres huelgas a las que hay que sumar la prevista para los días 17 y 18 de diciembre, en plena evaluación trimestral.

La asamblea en el IES ROU / Jose Lores

Esto no es más que el reflejo del descontento de los profesores; situación que para mucho requiere de una acción propia y directa. Por ello, en torno a 200 profesores de sesenta colegios e institutos de Vigo y su área han creado una asamblea para tratar la problemática de su profesión desde una perspectiva más cercana, realista y sobre, participativa. «Queremos que o profesorado se sinta acompañado, axudar a todo o persoal. Imos traballar con mobilizacións masivas que tumben as políticas da Consellería», explicaba una de docentes impulsoras de esta asamblea.

El nacimiento de esta colectividad tuvo lugar ayer en una reunión en el IES ROU. «Fai dous meses xuntámonos un grupo de profesores que entenemos que a situación xa é crítica, estamos de acordo en que é insostible. Notamos que fan falla espazos de debate e escoita. Queremos que os profesores falen, participen, conversen... Moitos dos problemas son comúns pero cada centro e cada docente ten os seus e queremos que todos se vexan representados, chegar a todos. Só así podemos mudar a realidade do ensino», verbalizaba uno de estos profesores.

La asamblea en el IES ROU / Jose Lores

Explican que esta asamblea no pretende convertirse «nun sindicato máis», pero sí reconvertir la baja participación en las movilizaciones secundadas por ellos. «Vemos as queixas pero logo non se secundan as folgas. Os docentes non se sinten respaldados co que se din neses discursos. Este espazo busca precisamente iso, coñecer o problema e defendelo, con accións e mobilizacións. Que ningún centro sexa olvidado», ampliaban.

Tras esta exposición se dio el turno de palabra a cada docente que quiso exponer oexplicar su situación o inquietud. Y es que las demandas colectivas fueron pronunciados, a nivel general, por los centros que participaron en las encuentas a través de BoxAbalar. «Faltan PT, faltan AL, faltan Orientadores; los centros piden enfermeros y enfermeras y también psicólogos y más personal administrativo sin olvidar las deficiencias estructurais», recalcan.