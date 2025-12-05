El PP lleva al Congreso el nuevo retraso en la salida sur ferroviaria de Vigo

Los diputados gallegos del PP han registrado una batería de preguntas en el Congreso dirigidas al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que aclare, de una vez por todas, “y por escrito”, cuáles son los plazos reales que maneja su departamento para la puesta en marcha del AVE a Portugal, en lo que respecta al tramo hasta la frontera portuguesa. “Hace un año, en diciembre de 2024 nos prometieron que la conexión con el país vecino entraría en funcionamiento en el año 2030 y en diciembre de 2025, un año después, hemos comprobado que en el escenario más optimista, estas obras no estarían finalizadas hasta 2036. Son seis años más”, ha recordado Irene Garrido.

La diputada popular ha hecho referencia a que se cumple un año de los “conciertos fracaso” organizados por Abel Caballero para reclamar el AVE a Portugal y la variante por Cerdedo. “Conciertos fracaso’ por su escaso poder de convocatoria y por sus nulos resultados, y un año después no solo no estamos igual, sino que estamos peor”, ha precisado al respecto de aquellos tres grandes eventos anunciados de los que tan solo llegaron a celebrarse dos debido al escaso público que participó en los mismos.

Garrido ha recordado que las últimas noticias al respecto llegadas desde Madrid han sido que el estudio informativo de la salida sur se retrasa 11 meses más, hasta un total de 29 meses. Y el estudio del tramo que va desde O Porriño hasta la frontera con Portugal no estará listo tampoco hasta el último trimestre de 2027. Por tanto, es imposible “llegar a tiempo para el año 2030”, una fecha que, por otra parte, ha desaparecido también de los discursos del alcalde de Vigo. De hecho, tampoco será en 2032 ni en 2034 como anunciaron más recientemente el ministro de Transportes y su secretario de Estado.

“La pésima gestión del gobierno, aplaudida por Abel Caballero, está conduciendo a que en el escenario más optimista estas obras no estarían acabadas antes de finalizar 2036”, ha insistido la diputada popular.

Por este motivo, y con el objetivo de tener una respuesta clara por parte del Ministerio de Transportes, los diputados del PP han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en las que solicitan al Gobierno que aclare las causas de la modificación del contrato del estudio informativo de la salida sur de Vigo, así como la nueva fecha exacta de finalización de dicho estudio y el calendario previsto para los siguientes pasos del proyecto.

También conocer el “horizonte real” para la puesta en servicio del tramo Vigo–O Porriño y si el Ministerio presentará en el primer trimestre de 2026 una programación completa, con inversiones y un cronograma fiable, para el desarrollo de la conexión Vigo–Porto, priorizando la Salida Sur.

“La credibilidad de Óscar Puente está por los suelos. Y la ciudad está cansada del teatro de Abel Caballero. Vigo necesita políticos de verdad, que gestionen y que cumplan, tanto aquí como en el Gobierno de España”, ha concluido.