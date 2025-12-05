La Navidad de Perlim, en Portugal, contará con policías nacionales de Vigo

Dos agentes de Policía Nacionalde la Comisaría de Vigo-Redondela patrullan desde este viernes y hasta el próximo 9 de diciembre por las calles de la localidad portuguesa de Santa María da Feira, donde se ubica el parque temático navideño Perlim, muy frecuentado por familias españolas. Así, en el marco de las 'Comisarías Europeas' estos dos agentes vigueses se incorporan a la patrulla con policías portugueses pertenecientes a la Polícia de Segurança Pública (PSP).

La Policía Nacional española colabora con algunos países de su entorno, como Portugal, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos, para conformar patrullas mixtas en el ámbito de seguridad ciudadana y apoyar a los turistas desplazados.

Proyecto 'Comisarías Europeas'

El Proyecto 'Comisarías Europeas' se inició en el año 2008 en colaboración con Francia, ampliándose en 2012 con Portugal, en 2014 con Italia y en 2020 con Alemania, y cada año se incorporan nuevos emplazamientos, debido a la buena acogida tanto en España como en el exterior.

La colaboración entre las policías española y portuguesa en este sentido, existe desde 2012, y cada año las autoridades policiales portuguesas de la PSP solicitan la colaboración de la Policía Nacional española para participar en este proyecto en distintas localidades y fechas, y así atender en su propio idioma al turista español desplazado a zonas de interés turístico o con ocasión de eventos socio-culturales relevantes.

Los dos agentes de la Policía Nacional de Vigo posan junto a sus compañeros portugueses en Santa María da Feira / Cedida

Con todo, éste es el primer año que una patrulla de la Policía Nacional española presta servicio con la PSP en este importante parque temático de la Navidad, muy visitado cada año tanto por portugueses como por españoles.

Dentro del mismo proyecto, agentes de la Polícia de Segurança Pública portuguesa también son recibidos en distintas Comisarías españolas anualmente para colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente en la atención al turista portugués.

A nivel local, la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela lleva desde 2013 formando parte activa de este proyecto, intercambiando agentes con la policía portuguesa a través de la División de Cooperación Internacional. Así, agentes de la PSP portuguesa acuden cada año a la ciudad olívica en periodo estival para patrullar conjuntamente con agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, y atender a los turistas lusos.

El próximo 2026 se espera que acudan nuevamente en verano y que regresen de nuevo unos días durante las navidades, fechas en las que Vigo recibe muchos turistas portugueses.